Ідеально хрусткий і солоний: як приготувати арахіс у духовці

Арахіс хоч і є бобом, але його називають горіхом і часто подають, як закуску, або смачний перекус.

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Арахіс можна приготувати на сковороді, а можна скористатися духовкою. І тоді у вас вийде дуже смачна поживна закуска. І головне, якщо вам подобається солоний арахіс, то саме цей спосіб із духовкою допоможе приготувати ідеальний арахіс із приємним рівномірним смаком. Фокус розповість, як приготувати.

Солоний арахіс

Інгредієнти:

сирий арахіс — 500 г;

сіль — 12 г;

вода — 60 г.

Переберіть арахіс, видаліть сміття та пошкоджені горішки. Промийте арахіс і відкиньте на друшляк. Промийте під струменем води, струсіть зайву воду і перекладіть арахіс у миску.

Розчиніть сіль: приблизно половину столової ложки солі в чверті склянки води — ви отримаєте концентрований розчин. Влийте розчин у миску з горіхами і добре перемішайте.

Розігрійте духовку до температури 180°С. Горіхи в солоній воді періодично перемішуйте, щоб вони рівномірно просочилися.

Злийте з горіхів залишки розсолу. Викладіть арахіс на деко, застелене пергаментом, і розподіліть в один шар. Поставте деко в середину розігрітої духовки.

Готуйте арахіс близько 15 хвилин. Але краще кожні п'ять хвилин перевіряти арахіс і перемішувати його, щоб горіхи готувалися рівномірно.

Арахіс можна виймати з духовки, коли лушпиння починає відходити, а горіхи — потріскувати. Перемішайте арахіс і дайте їм ще 3 хвилини, щоб вони доготувалися.

Після залиште їх застигати на деку на 10 хвилин. Поки арахіс остигає, він продовжує готуватися. І у вас вийде саме така закуска, як потрібно.

Для засолювання арахісу перед обсмажуванням ви можете використовувати більшу кількість води, щоб не перемішувати горіхи, а просто залишити їх хвилин на 10 у розсолі. У цьому разі візьміть приблизно 1 ст. л. солі на склянку води. Після того, як ви зіллєте воду, горіхи перед обсмажуванням слід трохи підсушити на рушнику.

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