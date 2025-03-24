Рецепты к Пасхе: как приготовить вкуснейший мясной хлебец

Блюдо обладает нежным вкусом и невероятным ароматом.

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Несмотря на то, что до Пасхи еще месяц, пора уже присматривать интересные рецепты на праздничный стол. Одним из таких поделилась популярный украински блогер из Сум Дария Дарико. Она рассказала и показала, как приготовить вкуснейший мясной хлебец для застолья после поста. Он получается не только очень вкусным, но и ароматным, благодаря специям.

Мясной хлебец

Ингредиенты:

мясной фарш – 1 кг;

специи к мясу – 1/2 ст. л;

соль – 1 ч. л;

мука – 1 ст. л;

сушеная зелень лука, укропа и петрушки – 1 ст. л;

майонез – 1 ст. л;

сыр слайсами – 100 гр;

ветчина слайсами – 100 гр;

томатная паста – 1-2 ст. л;

кунжут.

Способ приготовления:

Фарш смешать с солью, специями, мукой и майонезом. Хорошо перемешать, можно отбить. Разделить на три части.

Форму для запекания выложить пергаментом. На дно выложить первую часть мяса, дальше – сыр, сверху – ветчину, затем повторить в той же последовательности (фарш-сыр-ветчина). Сверху выложить оставшееся мясо, смазать кетчупом и посыпать кунжутом.

Отправить форму с хлебцом в духовку, разогретую до 200 градусов (режим верх-низ) на 45 минут. Дать остыть в форме, затем достать и нарезать.

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