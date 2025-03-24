Рецепти до Великодня: як приготувати дуже смачний м'ясний хлібець

Страва має ніжний смак і неймовірний аромат.

Related video

Незважаючи на те, що до Великодня ще місяць, пора вже придивлятися цікаві рецепти на святковий стіл. Одним із таких поділилася популярна українська блогерка із Сум Дарія Дарико. Вона розповіла і показала, як приготувати смачнючий м'ясний хлібець для застілля після посту. Він виходить не тільки дуже смачним, а й ароматним, завдяки спеціям.

М'ясний хлібець

Інгредієнти:

м'ясний фарш – 1 кг;

спеції до м'яса – 1/2 ст. л;

сіль – 1 ч. л;

борошно – 1 ст. л;

сушена зелень цибулі, кропу та петрушки – 1 ст. л;

майонез – 1 ст. л;

сир слайсами – 100 г;

шинка слайсами – 100 г;

томатна паста – 1-2 ст. л;

кунжут.

Спосіб приготування:

Фарш змішати із сіллю, спеціями, борошном і майонезом. Добре перемішати, можна відбити. Розділити на три частини.

Форму для запікання викласти пергаментом. На дно викласти першу частину м'яса, далі – сир, зверху – шинку, потім повторити в тій же послідовності (фарш-сир-шинка). Зверху викласти решту м'яса, змастити кетчупом і посипати кунжутом.

Відправити форму з хлібцем у духовку, розігріту до 200 градусів (режим верх-низ) на 45 хвилин. Дати охолонути у формі, потім дістати і нарізати.

Читайте також:

Курячі зрази: рецепт чудової добавки до будь-якого гарніру

Чудова страва на вечерю: рецепт солодкого перцю, фаршированого рисом та овочами

Корисна вечеря для тих, хто худне. Рецепт кабачкових рулетиків із куркою (відео)