Классический кулич с изюмом: рецепт главного блюда на Пасху 2025

Классический кулич (или пасха) с изюмом по вкусу должна быть сдобной и нежной. И ничем не напоминать кекс с изюмом.

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Фокус расскажет, как приготовить классический кулич с изюмом.

На Пасху главное блюдо — это сдобная пасха (или кулич). Выпечка с изюмом и "шапочкой" из сахарной глазури с яичными белками. Рецептов кулича очень много, а этот можно назвать базовым.

Пасхальный кулич

Ингредиенты:

700 г муки;

150 мл молока 3,2%;

2 крупных яйца;

5 желтков яиц;

100 г сливочного масла 82,5 %;

200 г сметаны 20%;

100 г сахара;

100 г золотистого изюма;

20 г сухих дрожжей или 40 г свежих;

1 ст. л. ванильного сахара (10 г);

1 ч. л. молотой корицы (3 г);

1 ч. л. молотого сухого имбиря (3 г);

1 ч. л. соли (5 г).

Для глазури:

200 г сахарной пудры;

1 яичный белок;

цедра одного лимона (4 г).

Нагрейте молоко до градусов, добавьте дрожжи и перемешайте до однородности. Всыпьте 1 стакан муки, тщательно вымесите тесто и поставьте в теплое место подниматься на 30 минут. Растопите и остудите сливочное масло. Взбейте яйца с желтками и солью, обычным и ванильным сахаром в пышную пену. Смешайте сметану, растопленное сливочное масло и яичную массу.

Просейте оставшуюся муку с корицей и имбирем горкой на рабочую поверхность, сделайте углубление в центре, влейте молочную дрожжевую и сметанную смесь. Замесите тесто. Положите тесто в чистую миску, накройте и оставьте в теплом месте подниматься на 1 час.

Изюм залейте горячей водой. Затем тщательно обсушите. Вмешайте изюм в поднявшееся тесто, стараясь, чтобы он распределился равномерно. Снова оставьте на 30 минут. Потом обомните тесто и оставьте еще на полчаса.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Разложите тесто по формам так, чтобы оно занимало место не больше половины объема в каждой форме. Дайте подняться, оставив на 30 минут. И выпекайте до готовности. Готовые куличи остужайте, положив на бочок.

Для глазури смешайте белок с сахарной пудрой и лимонной цедрой. Полейте куличи глазурью, украсьте, как вам нравится и дайте глазури застыть.

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