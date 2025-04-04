Классический кулич с изюмом: рецепт главного блюда на Пасху 2025
Классический кулич (или пасха) с изюмом по вкусу должна быть сдобной и нежной. И ничем не напоминать кекс с изюмом.
Фокус расскажет, как приготовить классический кулич с изюмом.
На Пасху главное блюдо — это сдобная пасха (или кулич). Выпечка с изюмом и "шапочкой" из сахарной глазури с яичными белками. Рецептов кулича очень много, а этот можно назвать базовым.
Пасхальный кулич
Ингредиенты:
- 700 г муки;
- 150 мл молока 3,2%;
- 2 крупных яйца;
- 5 желтков яиц;
- 100 г сливочного масла 82,5 %;
- 200 г сметаны 20%;
- 100 г сахара;
- 100 г золотистого изюма;
- 20 г сухих дрожжей или 40 г свежих;
- 1 ст. л. ванильного сахара (10 г);
- 1 ч. л. молотой корицы (3 г);
- 1 ч. л. молотого сухого имбиря (3 г);
- 1 ч. л. соли (5 г).
Для глазури:
- 200 г сахарной пудры;
- 1 яичный белок;
- цедра одного лимона (4 г).
Нагрейте молоко до градусов, добавьте дрожжи и перемешайте до однородности. Всыпьте 1 стакан муки, тщательно вымесите тесто и поставьте в теплое место подниматься на 30 минут. Растопите и остудите сливочное масло. Взбейте яйца с желтками и солью, обычным и ванильным сахаром в пышную пену. Смешайте сметану, растопленное сливочное масло и яичную массу.
Просейте оставшуюся муку с корицей и имбирем горкой на рабочую поверхность, сделайте углубление в центре, влейте молочную дрожжевую и сметанную смесь. Замесите тесто. Положите тесто в чистую миску, накройте и оставьте в теплом месте подниматься на 1 час.
Изюм залейте горячей водой. Затем тщательно обсушите. Вмешайте изюм в поднявшееся тесто, стараясь, чтобы он распределился равномерно. Снова оставьте на 30 минут. Потом обомните тесто и оставьте еще на полчаса.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Разложите тесто по формам так, чтобы оно занимало место не больше половины объема в каждой форме. Дайте подняться, оставив на 30 минут. И выпекайте до готовности. Готовые куличи остужайте, положив на бочок.
Для глазури смешайте белок с сахарной пудрой и лимонной цедрой. Полейте куличи глазурью, украсьте, как вам нравится и дайте глазури застыть.
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