Класична паска з родзинками: рецепт головної страви на Великдень 2025

Класична паска з родзинками за смаком має бути здобною та ніжною. І нічим не нагадувати кекс із родзинками.

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Фокус розповість, як приготувати класичну паску з родзинками.

На Великдень головна страва — це здобна паска. Випічка з родзинками та "шапочкою" з цукрової глазурі з яєчними білками. Рецептів паски дуже багато, а цей можна назвати базовим.

Великодня паска

Інгредієнти:

700 г борошна;

150 мл молока 3,2%;

2 великих яйця;

5 жовтків яєць;

100 г вершкового масла 82,5 %;

200 г сметани 20%;

100 г цукру;

100 г золотистих родзинок;

20 г сухих дріжджів або 40 г свіжих;

1 ст. л. ванільного цукру (10 г);

1 ч. л. меленої кориці (3 г);

1 ч. л. меленого сухого імбиру (3 г);

1 ч. л. солі (5 г).

Для глазурі:

200 г цукрової пудри;

1 яєчний білок;

цедра одного лимона (4 г).

Нагрійте молоко до градусів, додайте дріжджі та перемішайте до однорідності. Всипте 1 склянку борошна, ретельно вимісіть тісто і поставте в тепле місце підніматися на 30 хвилин. Розтопіть і остудіть вершкове масло. Збийте яйця з жовтками та сіллю, звичайним і ванільним цукром у пишну піну. Змішайте сметану, розтоплене вершкове масло і яєчну масу.

Просійте борошно, що залишилося, з корицею та імбиром гіркою на робочу поверхню, зробіть заглиблення в центрі, влийте молочну дріжджову та сметанну суміш. Замісіть тісто. Покладіть тісто в чисту миску, накрийте і залиште в теплому місці підніматися на 1 годину.

Родзинки залийте гарячою водою. Потім ретельно обсушіть. Вмішайте родзинки в тісто, що піднялося, намагаючись, щоб вони розподілилися рівномірно. Знову залиште на 30 хвилин. Потім обімніть тісто і залиште ще на півгодини.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Розкладіть тісто по формах так, щоб воно займало місце не більше половини об'єму в кожній формі. Дайте піднятися, залишивши на 30 хвилин. І випікайте до готовності. Готові паски охолоджуйте, поклавши на бочок.

Для глазурі змішайте білок із цукровою пудрою та лимонною цедрою. Полийте паски глазур'ю, прикрасьте, як вам подобається і дайте глазурі застигнути.

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