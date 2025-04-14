Куриные рулеты: рецепт вкуснейшего блюда с нежным вкусом и сочной начинкой
Куриные рулеты с хрустящей корочкой — блюдо, которое можно приготовить как на обед или ужин и подать с гарниром, так и сделать их составляющей праздничного меню. Они получаются сочные, вкусные и очень аппетитно выглядят.
Своим рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян.
Куриные рулеты
Ингредиенты:
- куриная грудка (крупная) — 2 шт;
- масло сливочное — 100–150 гр;
- сыр — 80–10 гр;
- зелень, чеснок;
- помидор — 1 шт;
- яйцо для кляра;
- мука, панировочные сухари.
Способ приготовления:
Куриную грудку порезать, отбить, посолить, поперчить, смазать толстым слоем масла, посыпать сыром, зеленью и чесноком, положить на краю кусочек помидора и свернуть в рулет, как показано на видео. Обвалять рулет в муке, потом обмакнуть в яйце и в конце обвалять в сухарях. Выложить в форму, смазанную маслом, и запечь 40-50 минут, до румяной корочки.
Читайте также:
Хрустящие снаружи и нежные внутри: как приготовить куриные крылышки (видео)
Куриные котлеты в томатном соусе: рецепт вкуснейшей добавки к любому гарниру
Рубленные котлеты из куриной грудки с крахмалом и майонезом: простой рецепт вкусного блюда