Куриные рулеты: рецепт вкуснейшего блюда с нежным вкусом и сочной начинкой

Куриные рулеты с хрустящей корочкой — блюдо, которое можно приготовить как на обед или ужин и подать с гарниром, так и сделать их составляющей праздничного меню. Они получаются сочные, вкусные и очень аппетитно выглядят.

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Своим рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян.

Куриные рулеты

Ингредиенты:

куриная грудка (крупная) — 2 шт;

масло сливочное — 100–150 гр;

сыр — 80–10 гр;

зелень, чеснок;

помидор — 1 шт;

яйцо для кляра;

мука, панировочные сухари.

Способ приготовления:

Куриную грудку порезать, отбить, посолить, поперчить, смазать толстым слоем масла, посыпать сыром, зеленью и чесноком, положить на краю кусочек помидора и свернуть в рулет, как показано на видео. Обвалять рулет в муке, потом обмакнуть в яйце и в конце обвалять в сухарях. Выложить в форму, смазанную маслом, и запечь 40-50 минут, до румяной корочки.

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