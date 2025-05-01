Идеальный перекус за 5 минут: рецепт мини-пиццы "Тонно"

Когда нет времени на основательное приготовление еды, а чего-то вкусного хочется здесь и сейчас, рекомендуем приготовить горячие бутерброды, которые не требуют долгой готовки на кухне и получаются очень сытными и вкусными.

Related video

Своим проверенным рецептом этого перекуса поделилась кулинарный блогер Виктория.

Горячие бутерброды, или как приготовить мини-пиццы "Тонно" за 5 минут

Ингредиенты:

хлеб;

оливковое масло;

томатный соус;

твердый сыр;

тунец;

красный лук;

оливки.

Способ приготовления:

Ломтики хлеба сбрызнуть оливковым маслом, а сверху смазать соусом. Твердый сыр натереть на терке и посыпать им бутерброды. На каждый кусочек выложить размятый тунец, по несколько полосок красного лука, кусочки оливок, как показано на видео.

Бутерброды еще раз сбрызнуть маслом и отправить на пять минут в мультипечь, разогретую до 200 градусов, или в обычную духовку.

Блюдо вкуснее всего, пока горячее.

Читайте также:

Кулинарный шедевр за пару минут: рецепт паштета из шпротов

Луковый мармелад — рецепт приготовления идеальной закуски к мясу или на бутерброды

Классическая закуска. Рецепт намазки на бутерброды со вкусом красной икры