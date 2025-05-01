Идеальный перекус за 5 минут: рецепт мини-пиццы "Тонно"
Когда нет времени на основательное приготовление еды, а чего-то вкусного хочется здесь и сейчас, рекомендуем приготовить горячие бутерброды, которые не требуют долгой готовки на кухне и получаются очень сытными и вкусными.
Своим проверенным рецептом этого перекуса поделилась кулинарный блогер Виктория.
Горячие бутерброды, или как приготовить мини-пиццы "Тонно" за 5 минут
Ингредиенты:
- хлеб;
- оливковое масло;
- томатный соус;
- твердый сыр;
- тунец;
- красный лук;
- оливки.
Способ приготовления:
Ломтики хлеба сбрызнуть оливковым маслом, а сверху смазать соусом. Твердый сыр натереть на терке и посыпать им бутерброды. На каждый кусочек выложить размятый тунец, по несколько полосок красного лука, кусочки оливок, как показано на видео.
Бутерброды еще раз сбрызнуть маслом и отправить на пять минут в мультипечь, разогретую до 200 градусов, или в обычную духовку.
Блюдо вкуснее всего, пока горячее.
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