Кулинарный шедевр за пару минут: рецепт паштета из шпротов

Если у вас в холодильнике есть баночка шпрот, плавленный сыр и маринованные огурцы – самое время приготовить вкуснейший паштет. Он станет отличным дополнением к меню в качестве намазки на бутерброды по утрам и для праздничного стола. Главные преимущества такого блюда – его невероятный вкус и быстрое время приготовления.

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Своим проверенным рецептом такого паштета поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян.

Паштет из шпротов

Ингредиенты:

шпроты – 1 банка;

плавленый сыр – 1 шт;

яйцо вареное – 1 шт;

маринованные огурцы – 1-2 (если крупный, то один);

чеснок – 1-2 зубчика;

зелень по желанию.

Способ приготовления:

Все ингредиенты сложить в чашу блендера и перебить до однородной массы. Готовый паштет переложить в баночки или формочки и хранить в холодильнике.

Отметим, что шпроты – очеь полезны для здоровья, как и многие другие виды рыбы. В них содержатся легкоусвояемый белок, омега-3, витамины группы В, Е, А и D, кальций, фосфор, железо, магний, йод. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты помогают поддерживать здоровье сосудов и предупреждают образование тромбов

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