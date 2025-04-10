Кулинарный шедевр за пару минут: рецепт паштета из шпротов
Если у вас в холодильнике есть баночка шпрот, плавленный сыр и маринованные огурцы – самое время приготовить вкуснейший паштет. Он станет отличным дополнением к меню в качестве намазки на бутерброды по утрам и для праздничного стола. Главные преимущества такого блюда – его невероятный вкус и быстрое время приготовления.
Своим проверенным рецептом такого паштета поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян.
Паштет из шпротов
Ингредиенты:
- шпроты – 1 банка;
- плавленый сыр – 1 шт;
- яйцо вареное – 1 шт;
- маринованные огурцы – 1-2 (если крупный, то один);
- чеснок – 1-2 зубчика;
- зелень по желанию.
Способ приготовления:
Все ингредиенты сложить в чашу блендера и перебить до однородной массы. Готовый паштет переложить в баночки или формочки и хранить в холодильнике.
Отметим, что шпроты – очеь полезны для здоровья, как и многие другие виды рыбы. В них содержатся легкоусвояемый белок, омега-3, витамины группы В, Е, А и D, кальций, фосфор, железо, магний, йод. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты помогают поддерживать здоровье сосудов и предупреждают образование тромбов
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