Кулінарний шедевр за кілька хвилин: рецепт паштету зі шпротів

Якщо у вас у холодильнику є баночка шпротів, плавлений сир і мариновані огірки — саме час приготувати смачний паштет. Він стане чудовим доповненням до меню як намазка на бутерброди вранці та для святкового столу. Головні переваги такої страви — її неймовірний смак і швидкий час приготування.

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Своїм перевіреним рецептом такого паштету поділилася кулінарна блогерка Крістін Азізян.

Паштет зі шпротів

Інгредієнти:

шпроти — 1 банка;

плавлений сир — 1 шт;

яйце варене — 1 шт;

мариновані огірки — 1–2 (якщо великий, то один);

часник — 1–2 зубчики;

зелень за бажанням.

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти скласти в чашу блендера і перебити до однорідної маси. Готовий паштет перекласти в баночки або формочки і зберігати в холодильнику.

Зазначимо, що шпроти — дуже корисні для здоров'я, як і багато інших видів риби. У них містяться легкозасвоюваний білок, омега-3, вітаміни групи В, Е, А і D, кальцій, фосфор, залізо, магній, йод. Омега-3 поліненасичені жирні кислоти допомагають підтримувати здоров'я судин і запобігають утворенню тромбів.

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