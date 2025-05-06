Сытная солянка на обед и к ужину: пошаговый рецепт приготовления

Рецептов приготовления солянки существует огромное количество. Кто-то готовит ее полностью из мясных ингредиентов, кто-то добавляет картошку, а кому-то по душе копчености.

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Своим проверенным способом приготовить вкусное и сытное блюдо поделилась кулинарный блогер Виктория.

Сытная солянка

Ингредиенты:

вода – 3 литра;

картофель – 3-6 шт;

масло – 2-3 ст. л;

лук – 2 шт;

морковь – 1 шт;

квашеные огурцы – 4-5 шт.,

томатная паста – 2 ст. л;

различные виды колбасы – 350-400 гр;

лавровый лист;

специи: соль, перец и другие – по вкусу,

для подачи: маслины, лимон, сметана, зелень.

Способ приготовления:

Картофель почистить и нарезать маленькими кубиками, залить водой и поставить на огонь. Тем временем лук мелко порезать, морковь и огурцы потереть на крупную терку.

На сковороде разогреть масло, добавить сначала лук, на среднем огне поджарить его, помешивая до размягчения, добавить морковь, жарить вместе до мягкости моркови. Добавить огурцы, жарить еще 5-7 минут. Добавить томатную пасту, перемешать. Если овощи получаются густые, долить немного горячей воды и несколько минут протушить все вместе, время от времени помешивая.

Тем временем картофель закипит, снять пену, убавить огонь, добавить лавровый лист и зажарку. Пусть покипит 10 минут.

Тем временем порезать колбасу соломкой или кубиками, отправить ее в кастрюлю и варить еще 10 минут. Добавить специи, проварить, помешивая, еще 5 минут.

При подаче добавить в тарелку к солянке ложку сметаны, несколько маслин, ломтик лимона, зелень.

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