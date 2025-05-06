Идеальная и быстрая закуска к шашлыку: как приготовить вкуснейшие маринованные огурцы

Весна и лето – пора барбекю и шалыков. А лучше всего эти блюда дополнит закуска из овощей.

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Кулинарный блогер Кристин Азизян поделилась рецептом закуски из огурцов, которая отличной подойдет к любому шашлыку.

Большой плюс этого блюда в том, что оно готовится очень просто и быстро.

Закуска из огурцов

Ингредиенты:

огурцы свежие – 500 гр;

красный или обычный лук – 1 головка;

соль – 1/2 ч. л;

зернистая горчица – 1-2 ст. л;

чеснок – 2-3 зубчика;

мед – 1 ст. л;

укроп, зеленый лук;

бальзамический уксус – 1-2 ст. л;

оливковое масло (по желанию) – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Огурцы вымыть, порезать кружочками. Лук почистить и порезать перьями, зеленый лук и укроп тоже мелко порезать.

Все ингредиенты смешать, хорошо перемешать и оставить мариноваться на 15 минут.

Вкусная, ароматная и хрустящая закуска готова!

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