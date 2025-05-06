Идеальная и быстрая закуска к шашлыку: как приготовить вкуснейшие маринованные огурцы
Весна и лето – пора барбекю и шалыков. А лучше всего эти блюда дополнит закуска из овощей.
Кулинарный блогер Кристин Азизян поделилась рецептом закуски из огурцов, которая отличной подойдет к любому шашлыку.
Большой плюс этого блюда в том, что оно готовится очень просто и быстро.
Закуска из огурцов
Ингредиенты:
- огурцы свежие – 500 гр;
- красный или обычный лук – 1 головка;
- соль – 1/2 ч. л;
- зернистая горчица – 1-2 ст. л;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- мед – 1 ст. л;
- укроп, зеленый лук;
- бальзамический уксус – 1-2 ст. л;
- оливковое масло (по желанию) – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Огурцы вымыть, порезать кружочками. Лук почистить и порезать перьями, зеленый лук и укроп тоже мелко порезать.
Все ингредиенты смешать, хорошо перемешать и оставить мариноваться на 15 минут.
Вкусная, ароматная и хрустящая закуска готова!
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