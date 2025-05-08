Полезно и вкусно: рецепт скумбрии в духовке

Если у вас в холодильнике есть свежая или замороженая скумбрия, рекомендуем приготовить ее по рецепту кулинарного блогера Наталии Жук. Такая рыба получается очень сытной и вкусной.

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Своим рецептом она поделилась в Instagram.

Скумбрия в духовке

Ингредиенты:

скумбрия свежемороженая;

лук;

соль, кориандр;

помидор;

соль, перец;

картофель – 2-3 шт;

приправа для картофеля + 1-2 ст.л сметаны;

пергамент (смоченный в воде);

лимон для сбрызгивания готовой скумбрии.

Способ приготовления:

Скумбрию почистить, убрать все внутренности, хребет и кости. Изнутри промокнуть бумажным полотенцем, чтобы удалить пленку и кровь.

Очищенную скумбрию посолить и поперчить и надрезать с обеих сторон, как показано на видео.

Затем полукольцами нарезать одну большую луковицу, выложить ее в форму для запекания и равномерно распределить ее. Сверху посолить по вкусу и посыпать кориандром.

Еще понадобится один большой помидор, нарезать ее и выложить поверх лука.

Посолить и поперчить по вкусу.

Сверху на помидор выложить подготовленную скумбрию. Бока рыбки вывернуть немного вверх.

Нарезать 2 или 3 картофелины, к ним добавить приправу для картофеля, в которой уже есть соль, и 1 или 2 столовые ложки сметаны. Перемешать и выложить в форму по краям. Остатками соуса смазать рыбу.

Накрыть смоченным в воде пергаментом и запекать в разогретой до 200 градусов духовке примерно 35-40 минут.

По желанию рыбу сбрызнуть лимонным соком.

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