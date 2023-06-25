Картинг, хоррор-квесты, веревочный парк: лучшие места для эмоционального отдыха в Киеве

Если мозг требует перезагрузки, а отпуск пока не планируется, можно поискать интересный досуг в Киеве. Фокус предлагает 5 вариантов активного отдыха, которые дают возможность провести время семьей или с друзьями, получить новые впечатления, а также проверить себя в экстремальных условиях.

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Из-за войны мозг среднестатистического украинца перегружен информацией. Люди следят за новостями, переживают из-за ЗАЭС, обновляют карту контрнаступления. Но жить постоянно в таком режиме трудно, и организм требует перезагрузки. Если отпуск еще не скоро, то можно выбрать другой вид отдыха — эмоциональный.

Фокус выбрал лучшие места в Киеве, где можно приятно провести время с друзьями и немного забыть о нашей реальности.

Веревочный парк

Кому подходит: есть трассы как для детей, так и для взрослых.

Дети: от 3 лет и старше;

Взрослые: вес тела до 130 кг.

Веревочные парки подходят тем, кто не боится высоты.

Стоимость:

детские трассы — 40-160 грн*;

подростки — 160-200 грн;

взрослые трассы — 160-250 грн.

Локация:

крупнейший оператор веревочных парков в Киеве — Skypark . У них есть пять площадок непосредственно в столице ("Виноградарь", парк "Победа", ВДНХ, на берегу Святошинского озера и в парке "Муромец" на Трухановом острове), а также еще одна в Броварах (парк Победы).

. У них есть пять площадок непосредственно в столице ("Виноградарь", парк "Победа", ВДНХ, на берегу Святошинского озера и в парке "Муромец" на Трухановом острове), а также еще одна в Броварах (парк Победы). Кроме них, аналогичные услуги предоставляет Seiklar . Их веревочный аттракцион находится в парке Партизанской Славы (Дарницкий район). Здесь также можно заказать услуги аниматора для детей.

. Их веревочный аттракцион находится в парке Партизанской Славы (Дарницкий район). Здесь также можно заказать услуги аниматора для детей. Есть также не такие большие веревочные парки для детей от "Активной страны" в разных районах города (в парке Рыльского, на Днепровской набережной, Оболонской набережной и так далее).

Особенности отдыха: большой плюс веревочных парков — туда можно идти всей семьей. Походить по натянутым канатам на высоте и проверить себя на мужество могут не только дети, но и взрослые. Плюс это отличный вариант корпоративного отдыха.

Веревочный парк Seiklar Веревочный парк "Активная страна"

Картинг

Кому подходит: на картах могут гонять как дети, так и взрослые. Подходит для тех, кто любит адреналин и скорость.

Стоимость (10-минутный заезд):

дети до 12 лет — 300-350 грн. Для детей также есть специальные школы картинга;

взрослые — 400-450 грн;

проезд на спортивных картах — 2 тыс. грн.

Локация: в Киеве много карт-площадок. Один из самых известных картодромов находится в селе Чайка. Также картинг-треки есть возле ТЦ Blockbuster, на Столичном шоссе (Ingul Kart), на Ледовом стадионе ("Жажда скорости", рядом с Ипподромом).

Особенности отдыха: благодаря скорости и выбросу адреналина, человек имеет возможность быстро перезагрузить мозг и отвлечься от текущих проблем. Такой вид досуга хорошо подходит для больших компаний, а также коллег, которым надо провести тимбилдинг. Вы можете устроить гонки, чаще всего карт-площадки предлагают скидки для определенных групп людей, или же можно выбрать дни со специальными программами.

Тот, кто уже давно ездит на картах и чувствует себя уверенно за рулем, также можно принять участие в клубных гонках. Подробнее о них можно почитать на сайтах картодромов.

Большинство карт-площадок проводят мастер-классы, а также предлагают занятия с тренерами, поэтому всегда можно улучшить свои навыки вождения карта.

Легендарный картодром ЧАЙКА

Скалодром

Кому подходит: тем, кто не боится высоты. Все остальные точно могут попробовать свои силы. Организаторы скалодромов подчеркивают — лазить может каждый, стоит только начать.

Стоимость:

самостоятельное занятие — 200-300 грн;

дети и студенты (с тренером) — 500-650 грн;

взрослые (с тренером) — 750 грн.

Плюс надо учитывать аренду оборудования (скальные туфли — "скальники", магнезийный мешочек, страховочная система).

В некоторых залах можно приобрести абонемент, также иногда действуют семейные пакеты или парные предложения со скидкой.

Локация:

Большой скалодром есть в ТРЦ "Мармелад" (ул. Борщаговская), здесь предлагают более 200 трасс разного уровня сложности с разнообразными зацепами и рельефами.

(ул. Борщаговская), здесь предлагают более 200 трасс разного уровня сложности с разнообразными зацепами и рельефами. Также можно посетить скалодром Space на территории завода "Маяк" возле метро "Почайна".

на территории завода "Маяк" возле метро "Почайна". Центр активного отдыха "Гиперион" находится на ул. Кирилловской.

находится на ул. Кирилловской. Боулдеринговый скалодром Boulder Space возле станции метро "Лесная". Здесь можно записаться на базовый курс по боулдерингу, во время которого клиенты обучаются основным движениям на стене и нарабатывают навыки.

Особенности отдыха: в киевских залах можно заниматься как "высоким" скалолазанием с верхней или нижней страховкой, так и боулдерингом, что предусматривает преодоление трассы на небольшой высоте без страховки.

Для занятий можно надеть любую спортивную одежду (футболка или майка, а также штаны или шорты). Если вы в зале впервые, обязательно берите занятия с инструктором, даже если уверены в своих силах. Тренер сможет показать, как правильно двигаться, куда ставить ноги, подбодрить в случае первых неудач, а также подскажет определенные лайфхаки, о которых знают только опытные скалолазы.

Фото Space. Скалодромы будут интересны как детям... ...так и взрослым

Тир

Кому подходит: любому человеку, который хочет научиться владеть оружием. Есть специальные тиры для детей.

Стоимость:

аренда оружия — от 100 грн за час,

аренда стрелкового места в тире — от 300 грн за 30 минут,

час индивидуального занятия с инструктором — 300 грн.

Локация:

Самым известным тиром в Киеве является "Ибис" . В клубе сети возле Караваевых Дач работают четыре стрелковые галереи. Находится по адресу: ул. Гетьмана, 27.

. В клубе сети возле Караваевых Дач работают четыре стрелковые галереи. Находится по адресу: ул. Гетьмана, 27. Тир на Печерске предлагает интерактивный лазерный тренажер. Владельцы пишут, что тир создавался для обучения и оценки подготовки личного состава ВСУ, теробороны, работников правоохранительных подразделений и тому подобное. Находится по адресу: ул. Рыбальская, 2.

предлагает интерактивный лазерный тренажер. Владельцы пишут, что тир создавался для обучения и оценки подготовки личного состава ВСУ, теробороны, работников правоохранительных подразделений и тому подобное. Находится по адресу: ул. Рыбальская, 2. На территории стрелкового клуба крытого типа Steel Argument находится четыре тира различного назначения, открытая площадку для страйкбола, а также интерактивный лазерный тир для детей. Находится в селе Лесники в Обуховском районе под Киевом.

находится четыре тира различного назначения, открытая площадку для страйкбола, а также интерактивный лазерный тир для детей. Находится в селе Лесники в Обуховском районе под Киевом. Стрелковый комплекс Standfort предлагает 8 спортивных площадок с новым стрелковым оборудованием от мировых брендов. Клуб специализируется именно на стрельбе по летающим мишеням. Находится в городе Обухов. Для гостей, которые приезжают издалека, есть возможность забронировать коттедж.

предлагает 8 спортивных площадок с новым стрелковым оборудованием от мировых брендов. Клуб специализируется именно на стрельбе по летающим мишеням. Находится в городе Обухов. Для гостей, которые приезжают издалека, есть возможность забронировать коттедж. Огнестрельный тир Art Bullet. Гостям предлагают травматическое или спортивное короткоствольное оружие, также можно приходить со своим. Это один из немногих тиров, где есть возможность пострелять из Smith & Wesson. Находится по адресу: ул. Остафия Дашкевича, 20А.

Особенности отдыха: в условиях, когда у людей накапливаются обиды и гнев из-за страшных событий в Украине, тир может стать отличным способом снять напряжение. Но это также возможность для украинцев овладеть определенным оружием, что в наше время точно можно считать безусловным плюсом. Стрельба в тире — это не только эмоциональная разрядка, но и психологическая, тем более если на цель поместить портрет российского президента.

Фото Steel Argument. Тир — это чудесная возможность "выпустить пар" В киевских тирах можно выбрать разное оружие В тир можно прийти как на один сеанс, так и заниматься постоянно

Хоррор-комнаты с актерами

Кому подходит: тем, кто любит фильмы ужасов и разгадывать загадки.

Стоимость: от 1200 до 1500 грн.

Квест длится час. Количество участников — от 2 до 4 человек. В некоторых квест-комнатах допускают до 7 участников.

Локация:

Отличной актерской игрой славится KadRoom . К сожалению, выбор квест-комнат в этом жанре небольшой, всего три варианта хоррор-перформанса. Действия могут происходить в психиатрической больнице, в логове Ганнибала или "на разделочном столе" Джейсона Вурхиса из "Пятницы, 13". Комнаты расположены в Шевченковском районе Киева.

. К сожалению, выбор квест-комнат в этом жанре небольшой, всего три варианта хоррор-перформанса. Действия могут происходить в психиатрической больнице, в логове Ганнибала или "на разделочном столе" Джейсона Вурхиса из "Пятницы, 13". Комнаты расположены в Шевченковском районе Киева. Много хоррор-комнат с актерами разного уровня страха у команды Green Doors. Также в этом жанре есть квесты для всей семьи — допускаются дети в возрасте от 10 лет. Комнаты находятся в Шевченковском и Голосеевском районах Киева.

Также в этом жанре есть квесты для всей семьи — допускаются дети в возрасте от 10 лет. Комнаты находятся в Шевченковском и Голосеевском районах Киева. Insomnia Комнаты Страха — квесты построены на самых популярных страхах людей. Сюда можно отправиться большой компанией — к участию допускается до 7 человек, а также разрешен вход детям от 14 лет в сопровождении взрослых. Хоррор здесь зашкаливает, поэтому слабонервным людям следует трижды подумать, покупая билет.

Особенности отдыха: пожалуй, каждому человеку во время просмотра фильмов ужасов хотелось оказаться по ту сторону экрана, ведь "мы лучше бы справились". Теперь такая возможность есть, тем более, что хоррор-комнаты с актерами — это не просто квест, а настоящее театральное представление, в котором зритель принимает непосредственное участие. Но тут надо иметь в виду, что актеры могут хватать участников за руки и даже в буквальном смысле толкать в нужном направлении. Зато после прохождения такого квеста эмоциональный разряд обеспечен надолго. А самое главное — каким-то чудом чувство тревожности, которое с украинцами уже больше года, хотя бы на некоторое время исчезает.

Insomnia Комнаты Страха

* Цены на все услуги являются ориентировочными.

Ранее Фокус опубликовал список самых уютных мест возле столицы, где можно перезагрузиться и полноценно отдохнуть в течение одного дня.