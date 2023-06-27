"Нептун" и "Гарпун" точно долетят: эксперт о создании Азовского военно-морского района РФ в Мариуполе

Россия завершает формирование Азовского военно-морского района и перебазирование кораблей со штабом в Мариуполе. Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает это решение оккупантов странным, ведь в таком случае их корабли станут легкой мишенью для "Гарпуна" и "Нептуна".

Related video

По данным украинского Центра национального сопротивления (ЦНС), Россия формирует отдельное подразделение Черноморского флота на Азовском море со штабом в оккупированном Мариуполе. Перебазирование корабельного состава флота намечено на 1 июля.

Оккупанты планируют укомплектовать так называемый Азовский военно-морской район (ВМР) за счет корабельного состава Черноморского флота и каспийской флотилии ВМФ России. Всего в составе Азовского ВМР будут находиться восемь боевых кораблей и катеров, а также 16 судов обеспечения. В частности, малые ракетные корабли "Циклон", "Аскольд", которые сейчас проходят испытания, строящийся "Амур" а также морской тральщик "Ковровец" и другие.

ЦНС сообщает, что суммарный ракетный залп трех малых ракетных кораблей – 24 "Калибра".

По словам военного эксперта, майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, российская армия действительно может перебросить корабли-ракетоносители из Черного моря в Азовское — его глубины хватит для базирования кораблей рядом с Мариуполем. Но это не имеет никакого смысла, подчеркивает эксперт.

"Главный вопрос — какой в этом смысл? Возможно, россияне считают, что смогут наносить более точные удары "Калибрами" по Украине. Но в таком случае они рискуют вовсе остаться без кораблей. Ведь сейчас их флот находится на таком расстоянии, что ракеты "Нептун" и "Гарпун", которые есть на вооружении у ВСУ, его не достают. Но если они окажутся возле Мариуполя, то потопить корабли не составит никакого труда", — говорит Фокусу Гетьман.

Также, по его словам, наличие флота в Азовском море никак не повлияет на будущее наступление украинских военных по направлению Мариуполя. Ракеты "Калибр" предназначены для поражения инфраструктуры, тех же кораблей или большого скопления техники, применять такое оружие для остановки наступательных действий — глупо, отмечает Гетьман. Во-первых, это дорогостоящие ракеты, а во-вторых, их не так уж и много осталось на вооружении РФ, добавляет он.

"Вся эта история с Азовским военно-морским районом выглядит очень сомнительно, нет никакого смысла в переброске кораблей из Черного в Азовское море. Можно предположить, что это будет некая база с морской пехотой, где будут небольшие катера, способные быстро доплыть до берега и нанести какой-то вред нашим войскам. Но и этот вариант выглядит странно, ведь зачем создавать новые позиции, по которым можно легко нанести удар из HIMARS или Storm Shadow", — считает эксперт.

Впервые о формировании Азовского военно-морского района в России заговорили в начале июня. Тогда заместитель начальника Генштаба РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский также анонсировал создание двух новых армий: общевойсковую и воздушную, а также двух военных округов — Московский и Ленинградский. Военные эксперты в разговоре с Фокусом объясняли, что России просто не из чего создавать ни новые армии, ни новые военные округа, но вполне возможно под этим предлогом будут создаваться новые должности.

Алексей Гетьман тогда отмечал, что россияне объединят уже существующие бригады, дивизии, формирования и назовут их "новыми", но, по сути, это будет все та же, уже существующая армия. По такому же принципу поступят с Азовским военно-морским районом: нет ни дополнительной техники, ни людей, чтобы действительно создать что-то, чего раньше не было. И сейчас его слова подтвердились, ведь корабли для "нового" военно-морского района российская армия просто перебрасывает из Черного моря.

Ранее Фокус писал о том, что российские оккупанты используют гражданскую портовую инфраструктуру в Крыму в собственных военных целях.