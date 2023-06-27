Россия использует для пополнения запасов боеприпасов гражданские порты в Крыму, — ЦНС

По информации украинского подполья, оккупанты ежедневно разгружают железнодорожные паромы, с помощью которых и пополняют запасы оружия для ВС РФ.

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Российские оккупанты используют гражданскую портовую инфраструктуру в Крыму в собственных, военных целях. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 27 июня.

По информации украинского подполья, противник продолжает попытки борьбы с украинскими военными и для этого им необходимо регулярно пополнять запасы боеприпасов.

Используют они для этого портовую инфраструктуру на временно оккупированном Крымском полуострове. Туда прибывают грузы военного назначения.

"В частности, в керченском морском рыбном порту с начала июня фиксировалась выгрузка не менее одного железнодорожного парома в день. Керченский морской порт используется для выгрузки из паромов вагонов-цистерн и крытых вагонов", — говорится в сообщении.

Кроме того, были зафиксированы вагоны-платформы, с помощью которых российские оккупанты доставляли для собственных нужд военную технику. После этого они отправляли прибывший "товар" на передовую к российским оккупантам.

"Заметим, что враг не имеет полноценного железнодорожного сообщения между ВОТ (временно оккупированная территория, — ред.) АР Крым и территорией РФ, из-за повреждения железнодорожного участка моста через Керченский пролив", — продолжили в ЦНС.

Напомним, 27 июня сообщалось о том, что в Крыму партизаны взорвали железнодорожные пути. Из-за "диверсии" на этом участке железной дороги в оккупированном Крыму произошла задержка пассажирских поездов, а товарный — частично сошел с рельсов.