Росія використовує для поповнення запасів боєприпасів цивільні порти в Криму, — ЦНС

За інформацією українського підпілля, окупанти щодня розвантажують залізничні пороми, за допомогою яких і поповнюють запаси зброї для ЗС РФ.

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Російські окупанти використовують цивільну портову інфраструктуру в Криму у власних, військових цілях. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 27 червня.

За інформацією українського підпілля, противник продовжує спроби боротьби з українськими військовими і для цього їм необхідно регулярно поповнювати запаси боєприпасів.

Використовують вони для цього портову інфраструктуру на тимчасово окупованому Кримському півострові. Туди прибувають вантажі військового призначення.

"Зокрема, у керченському морському рибному порту з початку червня фіксувалося вивантаження щонайменше одного залізничного порома на день. Також Керченський морський порт використовується для вивантаження з поромів вагонів-цистерн та критих вагонів", — ідеться в повідомленні.

Крім того, були зафіксовані вагони-платформи, за допомогою яких російські окупанти доставляли для власних потреб військову техніку. Після цього вони відправляли прибулий "товар" на передову до російських окупантів.

"Зауважимо, що ворог не має повноцінного залізничного сполучення між ТОТ (тимчасово окупована територiя, — ред.) АР Крим і територією РФ, через пошкодження залізничної ділянки мосту через Керченську протоку", — продовжили в ЦНС.

Нагадаємо, 27 червня повідомлялося про те, що в Криму партизани підірвали залізничні колії. Через "диверсію" на цій ділянці залізниці в окупованому Криму сталася затримка пасажирських поїздів, а товарний — частково зійшов з рейок.