"Нептун" і "Гарпун" точно долетять: експерт про створення Азовського військово-морського району РФ у Маріуполі

Росія завершує формування Азовського військово-морського району та перебазування кораблів зі штабом у Маріуполі. Військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман вважає це рішення окупантів дивним, адже в такому разі їхні кораблі стануть легкою мішенню для "Гарпунів" і "Нептунів".

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За даними українського Центру національного спротиву (ЦНС), Росія формує окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азовському морі зі штабом в окупованому Маріуполі. Перебазування корабельного складу флоту заплановано на 1 липня.

Окупанти планують укомплектувати так званий Азовський військово-морський район (ВМР) за рахунок корабельного складу Чорноморського флоту і каспійської флотилії ВМФ Росії. Загалом у складі Азовського ВМР перебуватимуть вісім бойових кораблів і катерів, а також 16 суден забезпечення. Зокрема, малі ракетні кораблі "Циклон", "Аскольд", які зараз проходять випробування, "Амур", який якраз будується, а також морський тральник "Ковровець" та інші.

ЦНС повідомляє, що сумарний ракетний залп трьох малих ракетних кораблів — 24 "Калібри".

За словами військового експерта, майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, російська армія справді може перекинути кораблі-ракетоносії з Чорного моря до Азовського — його глибини вистачить для базування кораблів поруч із Маріуполем. Але це не має жодного сенсу, підкреслює експерт.

"Головне питання — який у цьому сенс? Можливо, росіяни вважають, що зможуть завдавати точніших ударів "Калібрами" по Україні. Але в такому разі вони ризикують зовсім залишитися без кораблів. Адже зараз їхній флот перебуває на такій відстані, що ракети "Нептун" і "Гарпун", які є на озброєнні у ЗСУ, його не дістають. Але якщо вони опиняться біля Маріуполя, то потопити кораблі не становитиме жодних труднощів", — говорить Фокусу Гетьман.

Також, за його словами, наявність флоту в Азовському морі ніяк не вплине на майбутній наступ українських військових у напрямку Маріуполя. Ракети "Калібр" призначені для ураження інфраструктури, тих же кораблів або великого скупчення техніки, застосовувати таку зброю для зупинки наступальних дій — нерозумно, зазначає Гетьман. По-перше, це дорогі ракети, а по-друге, їх не так вже й багато залишилося на озброєнні РФ, додає він.

"Уся ця історія з Азовським військово-морським районом має дуже сумнівний вигляд, немає жодного сенсу в перекиданні кораблів із Чорного в Азовське море. Можна припустити, що це буде якась база з морською піхотою, де будуть невеликі катери, здатні швидко доплисти до берега і завдати якоїсь шкоди нашим військам. Але і цей варіант виглядає дивно, адже навіщо створювати нові позиції, по яких можна легко завдати удару з HIMARS або Storm Shadow", — вважає експерт.

Уперше про формування Азовського військово-морського району в Росії заговорили на початку червня. Тоді заступник начальника Генштабу РФ генерал-полковник Євген Бурдинський також анонсував створення двох нових армій: загальновійськової й повітряної, а також двох військових округів — Московського і Ленінградського. Військові експерти в розмові з Фокусом пояснювали, що Росії просто нема з чого створювати ні нові армії, ні нові військові округи, але цілком можливо, що під цим приводом створюватимуться нові посади.

Олексій Гетьман тоді зазначав, що росіяни об'єднають уже наявні бригади, дивізії, формування та назвуть їх "новими", але, по суті, це буде все та сама, вже наявна армія. За таким самим принципом вчинять з Азовським військово-морським районом: немає ні додаткової техніки, ні людей, щоб дійсно створити щось, чого раніше не було. І зараз його слова підтвердилися, адже кораблі для "нового" військово-морського району російська армія просто перекидає з Чорного моря.

Раніше Фокус писав про те, що російські окупанти використовують цивільну портову інфраструктуру в Криму у власних військових цілях.