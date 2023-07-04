Прорыв новых линий обороны: эксперты рассказали, зачем ВСУ форсируют Днепр

Минобороны России неспособно обеспечить катерами оккупантов на левом берегу Херсонской области, а пропагандисты мечтают о возрождении "Днепровской флотилии" времен русско-турецких войн. ВСУ в это время готовят плацдармы для отрезания Крыма и освобождения Запорожского направления, говорят военные эксперты.

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Недавняя активность ВСУ на восточном левом берегу Днепра Херсонской области заставила российских милитари-блогеров паниковать. Пропагандисты просили глав южных регионов РФ отправить оккупационным группам небольшие речные суда и технику к Днепру, чтобы остановить продвижение украинской армии.

Минобороны России обвиняли в неспособности обеспечить ВС РФ на восточном берегу Днепра военными катерами и другим оборудованием. Поэтому пришлось обращаться к главам республик Дагестан и Татарстан, Астраханской области, Краснодарского и Приморского краев. Их просят отправить на фронт конфискованные у браконьеров лодки. На призывы отозвался лишь глава Дагестана Сергей Меликов.

Другая идея роспропаганды — возродить "Днепровскую флотилию" времен русско-турецких войн 1735-1739 и 1787-1792 годов. Эта флотилия участвовала также в гражданской войне в России и во Второй мировой войне.

Возрождение флотилии "Днепр" значительно улучшит положение ВС РФ в Херсонской области, поэтому надо использовать гражданские катера, полагают эксперты из России.

ВСУ освободили до 30 кв. километров территории на юге — позиция Минобороны Украины

Украинское командование не говорит о попытках форсирования Днепра. Замминистра обороны Украины Анна Маляр 3 июня заявила об освобождении 28 кв. километров территории на Мелитопольском и Бердянском направлении за прошлую неделю.

"Наши военные на юге сталкиваются с плотным минированием. Враг подтягивает на юг серьезные резервы", — сообщила она.

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо 3 июля заявил о якобы удачной операции ВС РФ у Антоновского моста по отражению атаки ВСУ.

"Сегодня ночью снова была попытка противника перебросить под мост на левый берег мелкие группы на двух лодках, однако окончилась она все тем же", — написал он в Telegram.

Форсирование Днепра — ВСУ ищут слабое место врага

Военный эксперт Игорь Козий считает, что у россиян есть повод для паники из-за форсирования Днепра подразделениями ВСУ. Плацдарм будут использовать для продвижения в Запорожской области и отрезания Крыма.

"После подрыва Каховской ГЭС Днепр обмелел. Но ни на какой карте это не нарисовали. Может он уже шириной 20 метров? Что касается сил и средств ВСУ для форсирования водных пространств — такие данные секретны. Ситуация сейчас такая: есть пехотные, мотострелковые и штурмовые подразделения. Ракетные войска и артиллерия обеспечивает их продвижение. Темпы очень медленные, но командование ставит в приоритет сохранение жизней военных при нанесении максимального урона врагу", — говорит Фокусу Козий.

Что касается "возрождения флотилии", тут надо создать отряды малых бронекатеров, которые будут ездить по Днепру. Козий задает вопрос: кто даст россиянам это сделать?

"ВСУ их тут же потопят. Если они попытаются зайти с Черного моря, их сразу увидят. Спутники и наша разведка засекут их везде", — подытожил он.

Офицер запаса Воздушных сил ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров вспомнил ожидания россиян от теракта на Каховской ГЭС. Главная цель — тотальная блокировка наступления ВСУ и форсирования левого берега Днепра. Сейчас там спокойно пройдет БМП-2, как по сухопутному коридору, добавил он.

"ВСУ используют эти возможности, но о создании плацдарма или широкомасштабных военных действиях говорить рано. Ведется разведка, прощупываются возможности врага. ВС РФ с левого берега Херсонской области забирали войска — одних кинули на Запорожское направление, других вывезли в Крым", — пояснил Крамаров Фокусу.

ВС РФ начинают возводить новые линии обороны после схода воды в селах и маленьких городах Новой Каховки. В двух-трехэтажных частных домах они оборудуют огневые точки с пулеметами, сказал офицер.

Крамаров сравнивает возможные маневры ВСУ на левом берегу Херсонской области с морской десантной операцией 6 июня 1944 года в Нормандии (операция "Нептун"). Это была первая часть операции "Оверлорд" по освобождению северо-западной Франции от нацистов ее союзниками — силами США, Великобритании и Канады.

"Большое число оккупантов, хорошо укрепленные позиции. ВСУ ищут слабое место врага в рамках локальных операций", — пояснил он.

К тому же, в районе Днепра возле Каховской ГЭС практически нет воды. Говорить о "Днепровской флотилии" не приходится, там можно передвигаться максимум на надувной лодке, уверен Крамаров.

Фокус уже писал об успешных попытках ВСУ форсировать Днепр на юге. Российские военкоры ранее сообщали о контроле ВСУ над дачным районом под Алешками Херсонской области.

Западные СМИ ранее сообщали о невозможности форсирования Днепра после разрушения Каховской ГЭС. Вода затопила много населенных пунктов в южных областях страны.