Прорив нових ліній оборони: експерти розповіли, навіщо ЗСУ форсують Дніпро

Міноборони Росії нездатне забезпечити катерами окупантів на лівому березі Херсонської області, а пропагандисти мріють про відродження "Дніпровської флотилії" часів російсько-турецьких воєн. ЗСУ в цей час готують плацдарми для відрізання Криму і звільнення Запорізького напрямку, кажуть військові експерти.

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Нещодавня активність ЗСУ на східному лівому березі Дніпра Херсонської області змусила російських мілітарі-блогерів панікувати. Пропагандисти просили глав південних регіонів РФ відправити окупаційним групам невеликі річкові судна і техніку до Дніпра, щоб зупинити просування української армії.

Міноборони Росії звинувачували в нездатності забезпечити ЗС РФ на східному березі Дніпра військовими катерами та іншим обладнанням. Тому довелося звертатися до глав республік Дагестан і Татарстан, Астраханської області, Краснодарського і Приморського країв. Їх просять відправити на фронт конфісковані у браконьєрів човни. На заклики відгукнувся лише глава Дагестану Сергій Меліков.

Інша ідея роспропаганди — відродити "Дніпровську флотилію" часів російсько-турецьких воєн 1735-1739 і 1787-1792 років. Ця флотилія брала участь також у громадянській війні в Росії та у Другій світовій війні.

Відродження флотилії "Дніпро" значно поліпшить становище ЗС РФ у Херсонській області, тому треба використовувати цивільні катери, вважають експерти з Росії.

ЗСУ звільнили до 30 кв. кілометрів території на півдні — позиція Міноборони України

Українське командування не говорить про спроби форсування Дніпра. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр 3 червня заявила про звільнення 28 кв. кілометрів території на Мелітопольському і Бердянському напрямку за минулий тиждень.

"Наші військові на півдні стикаються з щільним мінуванням. Ворог підтягує на південь серйозні резерви", — повідомила вона.

Глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо 3 липня заявив про нібито вдалу операцію ЗС РФ біля Антонівського мосту з відбиття атаки ЗСУ.

"Сьогодні вночі знову була спроба противника перекинути під міст на лівий берег дрібні групи на двох човнах, проте закінчилася вона все тим же", — написав він у Telegram.

Форсування Дніпра — ЗСУ шукають слабке місце ворога

Військовий експерт Ігор Козій вважає, що у росіян є привід для паніки через форсування Дніпра підрозділами ЗСУ. Плацдарм використовуватимуть для просування в Запорізькій області та відрізання Криму.

"Після підриву Каховської ГЕС Дніпро обмілів. Але на жодній карті це не намалювали. Може він уже завширшки 20 метрів? Що стосується сил і засобів ЗСУ для форсування водних просторів — такі дані секретні. Ситуація зараз така: є піхотні, мотострілецькі та штурмові підрозділи. Ракетні війська й артилерія забезпечує їхнє просування. Темпи дуже повільні, але командування ставить у пріоритет збереження життів військових при нанесенні максимальної шкоди ворогові", — говорить Фокусу Козій.

Що стосується "відродження флотилії", тут треба створити загони малих бронекатерів, які їздитимуть Дніпром. Козій ставить запитання: хто дасть росіянам це зробити?

"ЗСУ їх тут же потоплять. Якщо вони спробують зайти з Чорного моря, їх відразу побачать. Супутники і наша розвідка засічуть їх скрізь", — підсумував він.

Офіцер запасу Повітряних сил ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров згадав очікування росіян від теракту на Каховській ГЕС. Головна мета — тотальне блокування наступу ЗСУ і форсування лівого берега Дніпра. Зараз там спокійно пройде БМП-2, як сухопутним коридором, додав він.

"ЗСУ використовують ці можливості, але про створення плацдарму або широкомасштабні військові дії говорити зарано. Ведеться розвідка, прощупуються можливості ворога. ЗС РФ з лівого берега Херсонської області забирали війська — одних кинули на Запорізький напрямок, інших вивезли в Крим", — пояснив Крамаров Фокусу.

ЗС РФ починають зводити нові лінії оборони після сходу води в селах і маленьких містах Нової Каховки. У дво-триповерхових приватних будинках вони обладнують вогневі точки з кулеметами, сказав офіцер.

Крамаров порівнює можливі маневри ЗСУ на лівому березі Херсонської області з морською десантною операцією 6 червня 1944 року в Нормандії (операція "Нептун"). Це була перша частина операції "Оверлорд" зі звільнення північно-західної Франції від нацистів її союзниками — силами США, Великої Британії та Канади.

"Велика кількість окупантів, добре укріплені позиції. ЗСУ шукають слабке місце ворога в рамках локальних операцій", — пояснив він.

До того ж, у районі Дніпра біля Каховської ГЕС практично немає води. Говорити про "Дніпровську флотилію" не доводиться, там можна пересуватися максимум на надувному човні, впевнений Крамаров.

Фокус уже писав про успішні спроби ЗСУ форсувати Дніпро на півдні. Російські воєнкори раніше повідомляли про контроль ЗСУ над дачним районом під Олешками Херсонської області.

Західні ЗМІ раніше повідомляли про неможливість форсування Дніпра після руйнування Каховської ГЕС. Вода затопила багато населених пунктів у південних областях країни.