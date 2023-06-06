Руйнування Каховської ГЕС може унеможливити форсування Дніпра ЗСУ, — Bloomberg

За словами експерта, російські окупанти можуть скористатися моментом та зосередити свої обмежені сили на іншому місці, тим самим відволікаючи українських військових.

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Руйнування Каховської ГЕС може унеможливити форсування Дніпра Збройними силами України в ході контрнаступу. Про це пише агентство Bloomberg 6 червня.

За інформацією журналістів, вода затопила величезну кількість населених пунктів у південних областях України, окупованих у тому числі. Це, як зазначає експерт, може звести нанівець можливість українського наступу через Дніпро.

"Це дозволить російському командуванню зосередити свої обмежені сили та увагу в іншому місці, відволікаючи при цьому Київ необхідністю справлятися з наслідками катастрофи", — йдеться у повідомленні.

Науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков також вважає, що ймовірність форсування Дніпра українськими військовими була і без підриву низькою, а ситуація, що відбулася, дозволить обом сторонам вивільнити частину своїх сил з цієї ділянки.

"Тому питання лише у тому, хто зможе швидше перекинути їх в інше місце", — заявив у коментарі виданню експерт.

У Генштабі ніяк не прокоментували цю інформацію на час публікації матеріалу. Вище озвучені думки є припущенням експерта, а не офіційним висновком.

Нагадаємо, 6 червня військовий експерт заявив, що ЗСУ планували повернути контроль над Каховською ГЕС перед підривом. Ця операція гарантувала б українським військовим, що російські окупанти не здійснять підрив греблі. Наразі плани довелося відкласти.

Також у МЗС Німеччини назвали РФ винною у катастрофі на Каховській ГЕС. За словами міністра, дамбу Каховської ГЕС використовували як зброю, наразивши величезну небезпеку на життя людей.