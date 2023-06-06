ЗСУ планували повернути контроль над Каховською ГЕС перед підривом, — військовий експерт

За словами Томаса Тейнера, українські військові готували операцію за участю спеціальних сил, десантників та морської піхоти. Після підриву плани довелося відкласти.

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Збройні сили України могли готувати операцію щодо повернення Каховської ГЕС. Про це в інтерв'ю BILD заявив італійський військовий експерт Томас Тейнер 6 червня.

За його словами, найближчим часом мала відбутися операція, підготовку до якої вели спеціальні сили, десантники, морська піхота та інші бійці. Використовувати під час повернення Каховської ГЕС, як зазначає далі експерт, мали морський транспорт та гвинтокрили.

Це дозволило б ЗСУ мати гарантії на те, що російські окупанти не підірвуть греблю, щоб змити понтонні переправи, які мають використовуватися при контрнаступі через Дніпро.

Підрив Каховської ГЕС російськими окупантами значно ускладнить створення понтонних переправ, адже все пішло під воду.

"Течія вирує, і всі місця, де можна поставити на якір понтон, тепер під водою. В результаті існуючих понтонних блоків вже недостатньо для прокладання мосту через річку. Поки що цей фланг росіян захищений від української атаки", — йдеться в повідомленні.

Томас Тейнер також наголосив, що затримка для Збройних сил України становить від одного до двох тижнів. За цей час вони мають розвідати нові причали для понтонних мостів.

Інформація не підтверджена Генштабом ЗСУ, тому не є офіційною.

Нагадаємо, 6 червня до Міноборони відповіли, для чого РФ підірвала Каховську ГЕС. За словами Ганни Маляр, найближчим часом ситуація може закінчитися серйозною екологічною та гуманітарною катастрофою. Окупанти намагаються змістити вектор уваги зі своїх поразок.