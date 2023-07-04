"Пока мы ждем F-16 — россияне укрепляют оборону": эксперт о поставках истребителей для ВСУ

Запланированное в июне обучение украинских летчиков на истребителях F-16 так и не началось. Таким образом затягивается процесс передачи самолетов Украине и дает возможность россиянам укрепить дополнительные линии обороны.

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Если бы обучение украинских летчиков на истребителях F-16 началось в июне, то Украина получила бы самолеты уже в начале 2024 года. Но обучение не началось из-за ошибки в расчета. Об этом сообщил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"В июне тренировки не начались. Это означает, что график начинает сдвигаться… Мы сейчас работаем со всеми причастными сторонами, со всеми странами, которые участвуют в авиационной коалиции, чтобы максимально ускорить этот процесс", – отметил Кулеба.

Вместе с тем глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что в планы Альянса не входит передача Киеву истребителей F-16 до завершения контрнаступления ВСУ.

По его словам, пилоты не смогут пройти обучение для работы на истребителях в такой короткий срок, а также не будет организовано материально-техническое обеспечение, которое может поддерживать эти самолеты.

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович высказал определенное сомнение о том, предоставит ли Запад Украине необходимое для проведения операции и деоккупации своих территорий вооружение. По его словам, если Украина позволит россиянам укрепить дополнительные линии обороны — передача истребителей F-16 не сильно повлияет на ситуацию на фронте.

Полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев считает, что у россиян есть ресурсы и время укреплять новые рубежи потому, что страны коллективного запада затягивают с передачей необходимо вооружения украинским солдатам.

"Мы потеряли 9 месяцев времени в ожидании вооружения, а российская армия создавала мощную сеть сооружений не только на юге, но и на востоке Украины — окопались, подтянули резервы. И пока нам недостает авиации, россияне сосредоточили на юге до 90 штурмовых самолетов и до 60 штурмовых вертолетов и это, не говоря еще, о стратегических бомбардировщиках. F-16 нам нужны сейчас, но перспектива их получения выглядит туманной", — говорит Фокусу Селезнев.

По его словам, между принятием решения о передаче определенного вооружения, в частности истребителей F-16, и самой передачи, есть промежуток времени, который усугубляется военной бюрократией. При этом, в нормативных документах применения вооруженных сил странами НАТО — ключевой фактор, который определяет эффективность проведения боевых операций, является владение воздушным пространством, подчеркивает собеседник Фокуса.

"У Украины такого владения нет, даже паритета. Враг имеет современные истребители, например, СУ-35. У нас же СУ-27, которые по техническим характеристикам кратно проигрывают российским самолетам. Более того, у нас нет и владения в артиллерии, поэтому говорить сейчас о каких-то серьезных достижениях — тяжело", — считает Селезнев.

При этом, говорит эксперт, остается надеяться на деятельность украинского дипломатического корпуса, который может поспособствовать и сдвинуть с места ситуацию с передачей необходимого для ВСУ вооружения.

"Враг сейчас активнее использует штурмовую авиацию, чтобы в определенной мере компенсировать недостаток артиллерии. Ведь наши войска активно работают по их системам и складам с боеприпасами, превращая их в пепел. Но и в нашем вооружении наблюдаются определенные нужды в артиллеристских снарядах", — говорит Селезнев.

Он приводит слова, генерала армии США в отставке Бена Ходжеса, который уверен, что Украина может освободить Крым малыми потерями, если получит на вооружение ракеты ATACMS и истребители F-16.

"Такое вооружение изменило бы ход этой войны в нашу пользу. Западные партнеры ориентируются на реализацию собственных интересов, но должны понимать, что вопрос безопасности европейского континента напрямую зависит от действий украинских сил обороны", — считает Селезнев.

Напомним, в Дании уже начались обучения украинских пилотов на современных истребителях F-16 и возможно страна предоставит свои самолеты для нужд ВСУ.