ВС РФ теряют Клещиевку: что происходит в селе и почему оно важно для возврата Бахмута

ВСУ закрепились на достигнутых рубежах в районе Клещиевки, говорят в Генштабе. Российские военкоры жалуются, что оккупанты оставили участок фронта рядом с селом из-за "снарядной диеты". Фокус выяснял, насколько близко оперативное окружение Бахмута.

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Вооруженные Силы Украины провели удачные атаки в районе Клещиевки на Бахмутском направлении. Спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев заявил о продолжении наступления ВСУ севернее и южнее Бахмута.

"Украинские войска продолжают оказывать давление на противника, выбивают его из ранее захваченных рубежей. В районе Клещиевки — частичный успех [ВСУ], закрепляются на достигнутых рубежах", — указал Ковалев .

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты оказывают мощное сопротивление, вводят резервы и несут большие потери.

"Снарядная диета" мешает контролировать Клещиевку

Российский военкор Александр Сладков заявил, что захватчики оставили участок фронта в районе Клещиевки из-за "снарядной диеты".

"Бахмут под огневым контролем ВСУ. Ни одного плохого слова не могу сказать о наших ребятах, которые отошли… Без силы сильным не будешь. Слабые не побеждают. Город Бахмут под угрозой штурма. Удержим? Да кто ж знает?" — спросил пропагандист.

ВС РФ оставили участок фронта в районе Клещиевки из-за нехватки боеприпасов

Так называемый первый замминистра информации "ДНР" Даниил Бессонов заявил, что ВС РФ контролируют село.

"Только что написали бойцы из района Клещиевки. Клещиевка наша. Четвертые сутки противник активно атакует наши позиции с нескольких сторон, за сутки в среднем около 20 атак", — отметил он.

Схожие данные озвучивал и советник главы оккупационной администрации Донецкой области Ян Гагин. По его словам, Клещеевка все еще оккупирована, а ВСУ пытаются отбить населенный пункт и находящуюся рядом высоту, с которой удобно контролировать часть Бахмута.

ВСУ все ближе к оперативному окружению Бахмута

Военный аналитик, полковник Петр Черник в разговоре с Фокусом подтвердил данные Генштаба ВСУ по ситуации в Клещиевке.

"Если есть подтвержденные и гарантированные данные о нашем успехе на этом участке, значит он там есть. Успехи в Клещиевке — это еще один шаг в создании оперативного окружения Бахмута", — говорит он.

Черник сравнивает важность этого села с бутылкой воды: вся бутылка — это Бахмут, а горлышко, через которое вытекает вода — это Клещиевка.

"ВСУ приблизились к этому горлышку, но еще не полностью его контролируют", — подчеркнул эксперт.

Что касается Бахмута, город выполнил задачу в стратегическом плане. Как указал Черник, это серьезный плацдарм, на котором ВСУ перемололи большое количество живой силы и техники армии России.

Оккупанты превратили застройку Бахмута в щебень Фото: Генштаб ВСУ

"Бахмут имеет большое идеологическое значение для РФ — они заявили на весь мир, что взяли его. На самом деле взяли 95%, но не 100%. Есть такое понятие, как парадокс Бахмута. Когда город удерживали украинские солдаты, там была плотная городская застройка. Это помогало ВСУ лучше маневрировать. После длительных городских боев оккупанты превратили дома в щебень. Все основные высоты вокруг города контролируют наши военные, поэтому ВС РФ создали сами себе ловушку. Бахмут полностью простреливается и напоминает тир", — заметил он.

По словам Черника, если удастся создать оперативное или полное окружение Бахмута, взять в плен несколько тысяч россиян, это будет глобальная победа ВСУ, с которой начнется каскадный обвал фронта.

Напомним, военные 26-й артиллерийской бригады ВСУ успешно применили САУ Krab по вражеской установке РСЗО БМ-21 "Град" под Бахмутом.

Командир разведывательного подразделения "Терра" Николай Волохов заявил, что Силы обороны Украины последние месяцы стабильно продвигаются на Бахмутском направлении.