Ловят уклонистов в Telegram: как военкоматы в Украине собирают личные данные мужчин

Создатели "антимобилизационных" Telegram-каналов во Львовской области признались в сотрудничестве с ТЦК. Передача личных данных без согласия лица незаконна, но администраторы чатов прикрываются 65-й статьей Конституции Украины, которая обязывает граждан защищать страну во время войны. Фокус изучал, будут ли юридические последствия за такие поступки.

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Администраторы Telegram-каналов, где публиковали данные о выдаче повесток военнообязанным во Львовской области, признались в сотрудничестве с военкоматами. Они передали ТЦК личные данные подписчиков.

Данные передали в военкоматы после того, как чаты набрали большое количество подписчиков. Интересно обоснование такого поступка: администраторы пошли на правонарушение, прикрываясь статьей 65 Конституции Украины, которая обязывает граждан защищать страну.

"На данный момент ваши контактные и личные данные переданы в районный ТЦК и СП. Слава Украине, мы победим", — говорится в обращении к читателям.

Львовский областной ТЦК в разговоре с Фокусом опроверг наличие связей с администраторами чатов, где публиковали информацию о выдачи повесток во Львовской области.

"Нет, нам не передавали [личные данные подписчиков пабликов]. Мы не знаем, о каких пабликах идет речь и кто там что ведет. У ТЦК есть официальная страница в Facebook — там обращаются. Кто и откуда находит информацию, мне неизвестно", — рассказал один из работников центра.

Сотрудники ТЦК заверили, что не сотрудничают с администраторами пабликов.

Тюрьма или штраф? Реально ли наказать анонимных админов

В соответствии с Законом "О защите персональных данных", за распространение личных данных без согласия лица можно получить штраф до 34 000 гривен. А по статье 182 Уголовного кодекса Украины незаконный сбор, хранение, использование, уничтожение, распространение конфиденциальной информации о лице или незаконное изменение такой информации, предусмотрено наказание в виде исправительных работ до двух лет, ареста до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет.

Управляющий партнер адвокатской компании "Ильяшев и Партнеры" Михаил Ильяшов рассказал Фокусу, что перед сбором и отправкой личных данных подписчика нужен документ, подтверждающий, как эти данные будут хранить и использовать. Необходимо проанализировать и работу конкретного Telegram-канала. Возможно, при подписке есть пользовательское соглашение, в котором указано, какие права и для каких целей могут передаваться личные данные подписчиков.

"В ином случае личные данные могут передаваться только по законным запросам правоохранительных органов. Нужно выяснять, что за Telegram-канал, кто его собственник и что делал человек, который на него подписался. Размещена ли публично информация, как они используют данные. Часто эти каналы анонимные и невозможно найти информацию, кому предъявлять претензии", — объяснил юрист.

С другой стороны, как указывает специалист, человек сам открыто размещает личные данные путем регистрации в мессенджере.

"Если этот канал действительно создали для выявления уклоняющихся от мобилизации, администраторы должны информировать об этом заранее. Надо смотреть, нет ли в публичной плоскости информации о сборе, обработке и передаче данных по усмотрению администратора/собственника канала", — добавил Ильяшов.

Фокус ранее писал, что украинские военкомы приносят повестки по месту жительства военнообязанных. Мужчины призывного возраста часто получают повестки на улицах.

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Запад хочет, чтобы Украина воевала до последнего солдата и для этого будет отправлять деньги и оружие.