Админы чатов о выдаче повесток "слили" данные пользователей в ТЦК, — СМИ (фото)

По информации журналистов, владельцы каналов и групп, посвященных раздаче повесток на улицах, объяснили разглашение данных своих подписчиков тем, что оборона страны — почетная обязанность каждого гражданина Украины.

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Админы чатов в Telegram и Viber Львовской области, в которых публиковались данные о местах раздачи повесток, передали личную информацию о пользователях в ТЦК. Об этом сообщили "Старосамбірські вісті".

Авторы публикации ссылаются на сообщения интернет-пользователей, состоявших в Telegram-каналах и Viber-чатах, где выкладывались адреса мест, в которых сотрудники военкоматов чаще всего раздают повестки.

В сообщении областного издания говорится, что после того, как в упомянутых каналах и группах набралось внушительное число подписчиков, администраторы передали их личные данные в местные ТЦК, о чем сами же сообщили пользователям. Разглашение персональной информации и нарушение принципа "прайвеси" объяснялось тем, что оборона страны — почетная обязанность каждого гражданина.

Стоит отметить, что каналы, посвященные выдаче повесток на улице, были открытыми — добавляться могли все желающие.

Напомним, что в ТЦК назвали причины, по которым повестки выдают на улицах. По словам представителя ТЦК и СП в Полтавской области Романа Истомина, если остановить практику выдачи повесток в общественных местах — мобилизация может быть сорвана.

Также сообщалось, что советник по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян рассказала о том, какие "черные" и "серые" схемы уклонения от службы в Вооруженных силах Украины сейчас используются в Украине.