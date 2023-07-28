Адміни чатів про видачу повісток "злили" дані користувачів у ТЦК, — ЗМІ (фото)

За інформацією журналістів, власники каналів і груп, присвячених роздачі повісток на вулицях, пояснили розголошення даних своїх підписників тим, що оборона країни — почесний обов'язок кожного громадянина України.

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Адміни чатів у Telegram і Viber Львівської області, в яких публікувалися дані про місця роздачі повісток, передали особисту інформацію про користувачів у ТЦК. Про це повідомили "Старосамбірські вісті".

Автори публікації посилаються на повідомлення інтернет-користувачів, які перебували в Telegram-каналах і Viber-чатах, де викладали адреси місць, у яких співробітники військкоматів найчастіше роздають повістки.

У повідомленні обласного видання йдеться про те, що після того, як у згаданих каналах і групах набралася значна кількість користувачів, адміністратори передали їхні особисті дані в місцеві ТЦК, про що самі ж повідомили. Розголошення персональної інформації та порушення принципу "прайвесі" пояснювалося тим, що оборона країни — почесний обов'язок кожного громадянина.

Варто зазначити, що канали, присвячені видачі повісток на вулиці, були відкритими — додаватися могли всі охочі.

Нагадаємо, що в ТЦК назвали причини, через які повістки видають на вулицях. За словами представника ТЦК і СП у Полтавській області Романа Істоміна, якщо зупинити практику видачі повісток у громадських місцях — мобілізація може бути зірвана.

Також повідомлялося, що радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян розповіла про те, які "чорні" та "сірі" схеми ухиляння від служби у Збройних силах України наразі використовуються в Україні.