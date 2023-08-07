Заработал КПП "Колотиловка-Покровка": почему во время войны нужно открывать пункт пропуска на границе с РФ?

Пункты пропуска на границе с РФ закрыты решением Кабинета министров, но украинцы не могут быть ограничены в возможности вернуться домой. В Минреинтеграции заявили о возобновлении работы автомобильного КПП "Колотиловка-Покровка" через украино-российскую границу. Но украинцы и до этого, с начала большой войны, возвращались домой через РФ и Беларусь.

Related video

Минреинтеграции 6 августа заявило о возобновлении работы закрытого после с начала большой войны с Россией пограничного пункта пропуска "Колотиловка-Покровка" на границе Белгородской и Сумской областей.

"Колотиловка-Покровка" — это автомобильный пункт пропуска через украинско-российскую границу. Он находится на второстепенном шоссе, которое соединяет районный центр Краснополье Сумской области с российским поселком Красная Яруга Белгородской области.

Чиновники уточнили, что через КПП будут пускать граждан Украины, которые возвращаются из временно оккупированных территорий.

Остается неясным, как люди будут добираться туда. Расстояние до КПП от занятых боевиками районов Донецкой и Луганской областей около 500 километров. С южных областей ехать еще дальше — почти 1200 км.

Из Мелитополя до КПП "Колотиловка-Покровка" можно добраться в объезд. Расстояние – около 1200 км

На КПП работает волонтерский гуманитарный центр, желающим дают бесплатную психологическую, юридическую и гуманитарную помощь. Приехавшие могут там переночевать и поехать далее, говорят в министерстве.

Нардеп от "Евросолидарности", член комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Николай Княжицкий говорит Фокусу, что решение об открытии КПП на границе с РФ его удивила.

По его словам, поляки и прибалты закрывают границы из-за перевода подразделений ЧВК "Вагнер" из РФ в Беларусь. При этом европейские страны не находятся в состоянии горячей войны.

"А мы во время войны открываем [границы]. Возникает вопрос, кто с кем договаривался, какие люди будут проходить через пункт. Очевидно, в России много депортированных украинцев, их нужно возвращать. Возможно, есть гуманитарные планы. Россияне говорят, что вывезли около 700 тысяч детей, всех их надо вернуть по международному праву", — прокомментировал он ситуацию.

Россия заблокирует пути пересечения границы для украинцев

Оставшиеся в России и на оккупированных территориях возвращаются в Украину через страны Евросоюза: Финляндию, страны Балтии и Польшу. Люди вынуждены преодолевать расстояния более 1200 км, отмечает Княжицкий.

В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) говорят, что пункты пропуска на границе с РФ закрыты решением Кабмина, но украинцы не могут быть ограничены в возможности вернуться домой.

"Следует верно понимать ситуацию. Во-первых, пункты пропуска на границе с РФ закрыты, но Украина в целом и пограничники в частности, где угодно готовы обеспечить возвращение украинцев домой, если они будут прибывать на украинскую границу. В Сумской области в направлении пункта пропуска Покровка наши граждане и раньше имели возможность вернуться домой, их пропускала и российская сторона", — объяснил Фокусу спикер ГПСУ Андрей Демченко.

В конце июля украинские пограничники заметили, что Россия закрыла возможность пересечения границы для украинцев. Два дня назад оккупанты снова возобновили пропуск для украинцев в этом направлении. ГПСУ, по его словам, обеспечивает пропуск украинцев на родину.

С начала войны более 18 тысяч украинцев вернулись домой через границу с РФ и Беларусью. В основном люди ехали через Сумскую и Волынскую области, подытожил Демченко.

Напомним, что Польша перевела в режим немедленного реагирования подразделения боевых вертолетов. Военные без колебаний готовы открыть огонь в случае нештатных ситуаций на границе с Беларусью

По данным СМИ, Финляндия налаживает маршруты для переброски военной техники к границам России. Один из проектов предусматривает сообщение между атлантическим побережьем НАТО в Норвегии и финским городом Кемиярви.