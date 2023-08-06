Был закрыт с начала войны: на границе Украины и РФ возобновил работу пункт пропуска

На украинской границе организована работа волонтерского гуманитарного центра, где все украинцы могут получить помощь, а также переночевать и добраться до Сум.

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На границе Украины и России заработал закрытый с начала войны пограничный пункт Колотиловка-Покровка. Украинцы могут вернуться на подконтрольную территорию Украины по этому маршруту, сообщила 6 августа пресс-служба Минреинтеграции

"Со вчерашнего дня, пункт пересечения на границе Белгородской и Сумской областей снова возобновил свою работу", — говорится в сообщении министерства.

Гуманитарный коридор Колотиловка (РФ) — Покровка (Украина) будет работать на въезд в Украину для тех, кто возвращается с оккупированных Россией территорий — то есть для граждан Украины.

На украинской границе организована работа волонтерского гуманитарного центра, где все украинцы могут получить бесплатную психологическую, юридическую и гуманитарную помощь, а также переночевать и добраться до Сум или других городов Украины.

Также в ведомстве напомнили, что граждане Украины, желающие выехать из Сумской области могут воспользоваться специальным эвакуационным поездом Сумы-Киев, который ежедневно отправляется из Сум в 6:47 и прибывает в Киев в 11:41. По прибытию в столицу на вокзале Укрпочта выплачивает каждому гражданину 3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячи гривен для всех остальных лиц.

Также всех желающих Киевская ОВА будет размещать в модульном городке Вышгородского района.

Ранее сообщалось, что первый эвакуационный поезд из города Сумы в Киев отправился 15 июля. Эвакуацию проводят в результате работы Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

Напомним, 10 июля в Сумской ОГА сообщили, что не будут проводить экстренную и принудительную эвакуацию украинцев из 5-километровой пограничной зоны.