Був закритий з початку війни: на кордоні України та РФ відновив роботу пункт пропуску

На українському кордоні організовано роботу волонтерського гуманітарного центру, де всі українці можуть отримати допомогу, а також переночувати і дістатися до Сум.

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На кордоні України та Росії запрацював закритий з початку війни прикордонний пункт Колотилівка-Покровка. Українці можуть повернутися на підконтрольну територію України цим маршрутом, повідомила 6 серпня пресслужба Мінреінтеграції

"Від вчорашнього дня, пункт перетину на кордоні Бєлгородської та Сумської областей знову відновив свою роботу", — йдеться у повідомленні міністерства.

Гуманітарний коридор Колотилівка (РФ) – Покровка (Україна) працюватиме на в'їзд до України для тих, хто повертається з окупованих Росією територій – тобто для громадян України.

На українському кордоні організовано роботу волонтерського гуманітарного центру, де всі українці можуть отримати безкоштовну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу, а також переночувати і дістатися до Сум або інших міст України.

Також у відомстві нагадали, що громадяни України, які бажають виїхати із Сумської області можуть скористатися спеціальним евакуаційним поїздом Суми-Київ, який щодня відправляється з Сум о 6:47 і прибуває до Києва об 11:41. По прибуттю до столиці на вокзалі Укрпошта виплачує кожному громадянину 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для всіх інших осіб.

Також усіх бажаючих Київська ОВА розміщуватиме у модульному містечку Вишгородського району.

Раніше повідомлялося, що перший евакуаційний потяг із міста Суми до Києва вирушив 15 липня. Евакуацію проводять в результаті роботи Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, 10 липня в Сумській ОВА повідомили, що не проводитимуть екстрену та примусову евакуацію українців із 5-кілометрової прикордонної зони.