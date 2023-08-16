"Не ждать скорой победы": зачем власти говорят о долгой войне в Украине

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук уверена, что украинцам нужно готовиться к долгой войне. Эксперты рассказывают, почему власти пытаются снизить существующие в обществе ожидания скорой победы.

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Глава минреинтеграции Ирина Верещук предупредила, что рассчитывать на скорую победу не стоит. Война будет долгой и тяжелой. Потому нужно собрать волю в кулак и настроить себя на "марафон", а не спринт. Фокус попросил экспертов объяснить, зачем власти занижают ожидания украинцев о скорой победе и как принять сценарий, в котором война не закончится "завтра".

Надо принять свою роль

"Задача каждой власти — напугать, так проще управлять народом. Сейчас нужно было дать информацию, чтобы люди осознали. Я этот пост воспринял с благодарностью, потому что, когда тебе говорят, что все плохо, мозг рисует неприятные картинки. Когда дают конкретику — например, нужно готовиться к марафону, то мозг начинает адаптироваться и мобилизовать ресурсы, чтобы найти пути решения. Ирина Верещук взяла на себя удар, но кто-то должен был сказать, что [Алексей] Арестович был неправ", — говорит Фокусу военный психолог Андрей Козинчук.

По словам эксперта, украинцы должны научиться жить не ожиданиями скорой победы, а пониманием, как организовать свою повседневность в условиях долгой войны. Каждому нужно принять свою роль в происходящем, не отключать эмоции, но добавить рациональности. В 2022 году мы учились выживать, и большинство прошли стадию отрицания, приняв тот факт, что война идет. Сейчас, по мнению эксперта, общество находится на стадии агрессии. И для стабилизации психологического состояния лучше узнать уже в августе, что это игра в долгую, быть готовыми и осознать, что все мы участники войны.

"Все злые из-за того, что война не заканчивается. Но при этом нужно планировать жизнь. Как принять эту мысль? Поначалу ничего не делать. Вдохнуть, выдохнуть, воспринять информацию, отдохнуть. Далее засучить рукава и распределить роли. Спросить себя, что у меня есть, что я могу сделать. Потребуется много дисциплины" — добавляет эксперт.

Козинчук отмечает, что общество легче восприняло информацию о долгой войне, если бы за констатацией факта власти дали конкретику по подготовке к "марафону". Например, добавили, что пункты несокрушимости готовы, укрытия проверены, а генераторы, чтобы пережить тяжелую зиму, закуплены.

Это политика, а не военный прогноз

Слова о долгой войне также можно расценивать не как военный прогноз, а как заявления, призванные снизить общественные ожидания. Ведь долгое время украинцы жили надеждой о "двух-трех неделях" до победы, мыслями о "скором" отпуске в деоккупированном Крыму и успехах летнего контрнаступления.

"Политтехнологи, вероятно, просчитали, что лучше занижать ожидания общества, чем завышать. Мы долго жили с завышенными ожиданиями, нам говорили, что через пару недель-месяцев российский фронт рассыпется. По разным политическим соображениям это позволило мобилизовать общество внутри страны и убедить наших партнеров предоставить Украине помощь. Но эти факторы больше не работают. Новая порция лжи может сильнее дестабилизировать, чем горькая правда", — говорит Фокусу эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Йижак.

Он также добавляет, что острая фаза войны не будет длиться годы. То, что происходит сейчас, не закончится в ближайшие месяцы, но нынешний российский фронт так или иначе развалится, "просто не через две недели". При этом Украине, возможно, придется быть готовой к жизни по израильскому сценарию — с периодической угрозой обстрелов, террористическими атаками и борьбой за территории.

Другой собеседник Фокуса, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает —динамика фронта постоянно меняется и согласно этому меняются военные прогнозы, а победа не обязательно означает полное завершения боевых действий.

"Мы можем одержать победу весной 2024 года, а может в 2025 или 2026 году. Когда говорят "победа" — это не обо всем сразу. Это может быть освобождение Запорожской области, выход к временно оккупированному полуострову Крым, другие успешные результаты контрнаступления. Ирина Верещук сказала то, что соответствует реальности. В 2023 году все не закончится, пусть люди готовятся к 2024", — добавляет эксперт.

Фокус писал 30 июля, что 30% украинцев согласны на завершение войны любой ценой. Такие результаты показал соцопрос. При этом большая часть граждан по прежнему верит в победу и изгнание российских оккупантов на границы по состоянию на январь 2022 года.