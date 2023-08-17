"Без людей, техники и надежд": почему не стоит опасаться наступления ВС РФ

Эксперты считают, что Россия исчерпала свой наступательный потенциал еще в прошлом году. А информация о подготовке к наступлению — "вбросы" для оказания психологического воздействия на западных партнеров Украины.

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В западных медиа появилась информация о том, что Россия якобы ведет подготовку к наступательным действиям, которые планируют начать в октябре и продолжить весной следующего года. Об этом написали в Newsweek со ссылкой на анонимные источники, связанные с украинским правительством. На эту тему также высказался глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он отметил, что в РФ якобы создаются условия, чтобы начать продвижение на фронте. Официально украинская сторона не комментировала эту информацию.

Фокус попросил экспертов объяснить, если ли у российской армии ресурсы, чтобы вести подобную подготовку.

"Это все российское психологическое воздействие на фоне того, что ВСУ на юге достигают успехов. Россияне пытаются показать, что у них есть какие-то способности для наступательных действий. Но их единственная способность — на Купянско-Лиманском направлении. Там они пытаются [наступать], но у них очень плохо получается. Россия больше не рассчитывает на возможность отвоевать территорий Украины. Все, на что она рассчитывает — удержать территории до конца этого года и начать переговоры через своих посредников на Западе", — говорит Фокусу офицер запаса ВСУ Андрей Крамаров.

Эксперт добавляет, что в России, вероятно, готовятся к очередной волне мобилизации, так как в июле депутаты Госдумы приняли несколько соответствующих законов. Например, ввели штраф за неоказание содействия военкоматам в период мобилизации, а также повысили предельный возраст призыва на срочную службу с 27 до 30 лет. Но для того, чтобы вести подготовку к наступлению, им необходимо компенсировать серьезные потери бронетехники, артиллерии, авиации. Таких ресурсов у россиян нет, так как весь потенциал ВС РФ находится на поле боя. Кроме того, Крамаров отмечает, что РФ "вбрасывает" подобную информацию в информационно поле, чтобы "продать" идею западным партнерам Украины.

По мнению координатора группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, у россиян нет не только технического потенциала, чтобы вести подготовку к наступлению, но и оборонного, чтобы удержать территории.

"Я не вижу возможностей подготовить наступление. Хотя постоянно об этом слышу. Да у них есть человеческий ресурс, но чтобы наступать, нужна техника. Человек сам по себе на поле боя, тем более если не подготовленный, ничего не решает. Наступательный ресурс они потратили еще в прошлом году. А в ближайшие недели мы увидим, что у них и оборонного потенциала не осталось", — говорит Фокусу Коваленко.

Фокус писал 17 августа, что в течении последних двух недель ситуация на фронте меняется в пользу ВСУ, хотя минные заграждения ВС РФ все еще являются большой проблемой для Сил обороны.