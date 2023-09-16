Миллиарды на сериалы и "Единый Марафон". Что Кабмин предлагает смотреть в 2024 году

После увольнения главы Минкульта Александра Ткаченко тема бюджетных трат на сериалы и фильмы звучит остро. В проекте госбюджета на следующий военный год с дефицитом на 1,6 трлн гривен, все же нашли место для культурной сферы — 1,5 млрд гривен на 53 сериала. Фокус разбирался, насколько реально во время большой войны с РФ выполнить такую норму.

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В проекте госбюджета на 2024 год заложены 1,5 млрд гривен на съемку 53 сериалов. Фильмы планируют снимать за счет государственных средств, сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Еще почти 200 млн гривен потратят на государственные телеканал "Рада" и парламентскую газету "Голос Украины", на 5,4 млн больше, чем в текущем году. А на "Единый Марафон" в общем уйдет 1,7 млрд гривен.

Нардеп обратил внимание, что после увольнения главы Минкульта Александра Ткаченко было подписано 11 тендеров на производство сериалов на сумму 104,5 млн гривен. Фирма "Мейнстрим Пикчерз" выиграла наибольшее количество — 3 из 11.

За несколько дней до принятия проекта бюджета Кабмином, в электронной системе закупок "Прозоро" появились два тендера на 32 млн гривен на изготовление сериалов на семейно-психологическую тематику. Их объявило госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины".

Фильмы про героев-военных: как снять 53 сериала за год?

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики собирается рассмотреть данное предложение и пока неизвестно, какие сериалы хотят снимать, отметила в беседе с Фокусом замглавы комитета Евгения Кравчук.

"Спросим, какие именно сериалы предлагают, если там документальные и про героев Украины, то это правильно. Реально ли технически снять 53 сериала — да. А что касается целесообразности, надо смотреть на тематику прежде всего. Страна-агрессор запускает разные "документальные фильмы" о Мариуполе и хочет показывать их за границей, а нам надо производить контент, чтобы показать правду", — объяснила нардеп позицию.

Кравчук полагает, что нужны многосерийные фильмы про украинских военных. Во время Второй мировой войны, разные страны снимали документальные ленты для поднятия духа армий, указала политик.

Основным приоритетом государственного бюджета в 2024 году все же остается безопасность и оборона, отметила замглавы комитета экономразвития парламента Роксолана Пидласа.

Дефицит заложен на уровне 1,6 трлн гривен, около 20,4% от прогнозного ВВП Украины. Правительство профинансирует дефицит размещением облигаций внутреннего государственного займа на 421,6 млрд гривен и внешних заимствований на 1,77 трлн гривен. В следующем году Украина потребует почти 43 млрд долларов внешнего финансирования.

По мнению главы подкомитета Рады по расходам государственного бюджета Леси Забуранной, глядя на данные цифры, тратить деньги на культуру и образование нужно с умом. Однако следует понимать, что в полномасштабной войне с Россией, Украина борется за свою национальную идентичность.

"С другой стороны при наличии колоссального долговой нагрузки и дефицита бюджета, такие траты должны быть максимально обоснованы. Нужно, чтобы Кабмин представил, про какие сериалы идет речь, кто будет делать продакшн и какая эффективность для культурного развития и экономики страны. Я думаю, 53 сериала однозначно много", — заметила политик.

Напомним, 19 июля стало известно о намерении шоумена Юрия Горбунова снять сериал за 33 миллиона гривен, которые он собирался взять из бюджета. Его фирма выиграла тендер на съемки картины "СМТ Ингулец". Прототипом сериала, по версии соцсетей, должен был стать аграрий Александр Поворознюк.

Горбунов утверждал, что 33 миллиона за 24 серии — абсолютно небольшие деньги и во время полномасштабной войны и надо продолжать снимать фильмы, чтобы веселить людей.