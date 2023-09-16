Мільярди на серіали та "Єдиний Марафон". Що Кабмін пропонує дивитися у 2024 році

Після звільнення глави Мінкульту Олександра Ткаченка тема бюджетних витрат на серіали і фільми звучить гостро. У проєкті держбюджету на наступний воєнний рік з дефіцитом на 1,6 трлн гривень, все ж знайшли місце для культурної сфери — 1,5 млрд гривень на 53 серіали. Фокус розбирався, наскільки реально під час великої війни з РФ виконати таку норму.

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У проєкті держбюджету на 2024 рік закладено 1,5 млрд гривень на зйомку 53 серіалів. Фільми планують знімати за рахунок державних коштів, повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Ще майже 200 млн гривень витратять на державні телеканал "Рада" і парламентську газету "Голос України", що на 5,4 млн більше, ніж у поточному році. А на "Єдиний Марафон" загалом піде 1,7 млрд гривень.

Нардеп звернув увагу, що після звільнення глави Мінкульту Олександра Ткаченка було підписано 11 тендерів на виробництво серіалів на суму 104,5 млн гривень. Фірма "Мейнстрім Пікчерз" виграла найбільшу кількість — 3 з 11.

За кілька днів до ухвалення проєкту бюджету Кабміном, в електронній системі закупівель "Прозоро" з'явилися два тендери на 32 млн гривень на виготовлення серіалів на сімейно-психологічну тематику. Їх оголосило держпідприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України".

Фільми про героїв-військових: як зняти 53 серіали за рік?

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики збирається розглянути цю пропозицію і поки що невідомо, які серіали хочуть знімати, зазначила в бесіді з Фокусом заступниця голови комітету Євгенія Кравчук.

"Запитаємо, які саме серіали пропонують, якщо там документальні і про героїв України, то це правильно. Чи реально технічно зняти 53 серіали — так. А що стосується доцільності, треба дивитися на тематику насамперед. Країна-агресор запускає різні "документальні фільми" про Маріуполь і хоче показувати їх за кордоном, а нам треба виробляти контент, щоб показати правду", — пояснила нардепка позицію.

Кравчук вважає, що потрібні багатосерійні фільми про українських військових. Під час Другої світової війни, різні країни знімали документальні стрічки для підняття духу армій, зазначила політикиня.

Основним пріоритетом державного бюджету 2024 року все ж таки залишається безпека й оборона, зазначила заступниця голови комітету економрозвитку парламенту Роксолана Підласа.

Дефіцит закладено на рівні 1,6 трлн гривень, близько 20,4% від прогнозного ВВП України. Уряд профінансує дефіцит розміщенням облігацій внутрішньої державної позики на 421,6 млрд гривень і зовнішніх запозичень на 1,77 трлн гривень. Наступного року Україна потребуватиме майже 43 млрд доларів зовнішнього фінансування.

На думку голови підкомітету Ради з видатків державного бюджету Лесі Забуранної, дивлячись на ці цифри, витрачати гроші на культуру та освіту потрібно з розумом. Однак слід розуміти, що в повномасштабній війні з Росією, Україна бореться за свою національну ідентичність.

"З іншого боку, за наявності колосального боргового навантаження і дефіциту бюджету, такі витрати мають бути максимально обґрунтовані. Потрібно, щоб Кабмін презентував, про які серіали йдеться, хто робитиме продакшн і яка ефективність для культурного розвитку та економіки країни. Я думаю, 53 серіали однозначно багато", — зауважила політикиня.

Нагадаємо, 19 липня стало відомо про намір шоумена Юрія Горбунова зняти серіал за 33 мільйони гривень, які він збирався взяти з бюджету. Його фірма виграла тендер на зйомки картини "СМТ Інгулець". Прототипом серіалу, за версією соцмереж, мав стати аграрій Олександр Поворознюк.

Горбунов стверджував, що 33 мільйони за 24 серії — абсолютно невеликі гроші і під час повномасштабної війни і треба продовжувати знімати фільми, щоб веселити людей.