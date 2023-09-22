Коррупция и преступления в ТЦК. Можно ли установить видеокамеры и наблюдать за военкомами

Юристы уверены, что задержанных в Самборском районном ТЦК мужчин, спасла от произвола запись избиения, случайно сделанная на телефон. Техническая возможность установки видеорегистраторов по принципу их работы в отделениях полиции есть, но преступления могут совершаться "за углом".

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Задержание и избиение жителя Харькова сотрудниками Самборского районного ТЦК во Львовской области, показало проблему закрытости работы украинских военкоматов. Гражданский и военный вступили в словесную перепалку, последний не нашел других аргументов, кроме как избить оппонента ногами и пистолетом.

Кроме побоев, мужчина в форме угрожал цивильному, что его "бросят в багажник и закопают". Госбюро расследований вмешалось в ситуацию и выяснило, что военкомы удерживали потерпевшего в помещении ТЦК с 12 сентября. Видео инцидента попало в соцсети 19 сентября.

Харьковчанин утверждал, что его удерживали в ТЦК шестые сутки подряд. Правоохранители добавили, что его морили голодом, избивали и издевались, требуя прохождения военно-врачебной комиссии.

В итоге суд постановил посадить под круглосуточный домашний арест замначальника одного из отделов ТЦК в Самборе, а заседание по другому фигуранту избиения продолжается.

"Украинский союз ветеранов АТО" после скандала с военкомами сделал акцент на ветеранском прошлом подозреваемого: "избивший задержанного боец недавно был на фронте, получил контузию и не справился с эмоциями".

Преступления в ТЦК: спасут ли цивильных видеокамеры?

Фокус ранее общался с адвокатами и выяснил, что мужчин в Самборском районном ТЦК спасло от произвола военкомов запись в телефоне. Если бы видеосъемки инцидента не было, сотрудников ТЦК вообще не привлекли бы к ответственности. В помещения ТЦК не пускают ни адвокатов, ни родителей призывников, отмечал адвокат в сфере военного законодательства Олег Леонтьев.

С преступлениями военкомов можно было бороться путем установки камер видеофиксации в помещениях ТЦК. Возникает ряд вопрос: кто займется отслеживанием десяток, если не сотен тысяч стримов из ТЦК и как это согласовать с нормами о военной тайне, отмечает Фокусу сооснователь ОО "Украинский Кибер Альянс" Андрей Баранович.

Мобилизационные мероприятия отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

"Технические решения не работают сами по себе. Нельзя контролировать то, чем ты не в состоянии управлять полностью. Сначала надо объяснить людям, как должны работать военкоматы и популяризировать горячую линию, где можно пожаловаться на нарушения", — сказал киберэксперт.

Видеокамеры определенный chilling effect (сдерживание или препятствование законному осуществлению естественных и юридических прав угрозой юридических санкций, — ред.), но гораздо важнее расследовать и устранять существующие нарушения, продолжил он.

"Преступления будут совершаться за углом. Как это происходит с камерами и обычной преступностью на улицах", — объяснил Баранович.

Установка регистраторов в военкоматах возможна по принципу наблюдения за работой отделений полиции, говорит Фокусу специалист по кибербезопасности Кир Важницкий.

"Видеорегистраторы не транслируют происходящее по умолчанию, но в случае расследования ГБР получает доступ к опломбированным регистраторам. Если рассмотреть кейс в Самборском ТЦК, я уверен, что найдется помещение, где камер не будет", — заключил эксперт.

"Встретились на улице — передали деньги": что делать с коррупцией в ТЦК

Не так давно по Украине прокатилась волна громких коррупционных скандалов с участием "бриллиантовых" военкомов. В результате президент Владимир Зеленский решил уволить глав областных ТЦК.

Несмотря на это, на днях правоохранители разоблачили коррупционную схему в одном из районных военкоматов Львовской области. Была задержана сотрудница по подозрению в получении взятки. Женщина обещала "решить вопрос" с мобилизацией.

Размещение видеокамер в помещениях военкоматов не решит проблему с коррупцией. Частично поможет системная диджитализация, уверен первый заместитель главы антикоррупционного комитета Верховной Рады Украины, нардеп Ярослав Юрчишин.

Важна электронная фиксация присутствия и отсутствия сотрудников ТЦК на рабочем месте и мониторинг стиля их жизни. Не менее важно наладить систему автоматического перевода призывников с одного ТЦК в другой во время переездов, рассказал он в беседе с Фокусом.

"О факте установки камер узнают все работники. Незаконные действия внутри ТЦК будут фиксироваться. Это неплохое решение по повышению культуры взаимодействия с мобилизованными. Что касается антикоррупционного контроля, взятки будут просто не на камеры давать. Встретились на улице — передали деньги, или найдут посредников", — указал политик.

Установка видеокамер в военкоматах может стать предохранительной мерой для случаев избиений призывников, наподобие ситуации в Самборе, добавил Юрчишин.

"Системная диджитализация способна снизить коррупционные риски", — подытожил он.

Фокус ранее писал, что статистика наказаний военкомов за преступления остается неизвестной. Адвокаты говорят, что часто в таких делах подозреваемые идут на мировое соглашение с прокурорами и просят перевести их на службу на фронте.

Напомним, что в Единый государственный реестр призывников и военнообязанных вносится информация из баз данных ряда министерств и ведомств.