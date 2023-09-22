Корупція та злочини в ТЦК. Чи можна встановити відеокамери і спостерігати за військкоматами

Юристи впевнені, що затриманих у Самбірському районному ТЦК чоловіків врятував від свавілля запис побиття, випадково зроблений на телефон. Технічна можливість встановлення відеореєстраторів за принципом їхньої роботи у відділеннях поліції є, але злочини можуть вчинятися "за рогом".

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Затримання і побиття жителя Харкова співробітниками Самбірського районного ТЦК у Львівській області, показало проблему закритості роботи українських військкоматів. Цивільний і військовий вступили в словесну перепалку, останній не знайшов інших аргументів, окрім як побити опонента ногами і пістолетом.

Окрім побоїв, чоловік у формі погрожував цивільному, що його "кинуть у багажник і закопають". Держбюро розслідувань втрутилося в ситуацію і з'ясувало, що воєнкоми утримували потерпілого в приміщенні ТЦК з 12 вересня. Відео інциденту потрапило в соцмережі 19 вересня.

Харків'янин стверджував, що його утримували в ТЦК шосту добу поспіль. Правоохоронці додали, що його морили голодом, били та знущалися, вимагаючи проходження військово-лікарської комісії.

У підсумку суд постановив посадити під цілодобовий домашній арешт заступника начальника одного з відділів ТЦК у Самборі, а засідання щодо іншого фігуранта побиття триває.

"Українська спілка ветеранів АТО" після скандалу з військкоматами зробила акцент на ветеранському минулому підозрюваного: "боєць, який побив затриманого, нещодавно був на фронті, отримав контузію і не впорався з емоціями".

Злочини в ТЦК: чи врятують цивільних відеокамери?

Фокус раніше спілкувався з адвокатами і з'ясував, що чоловіків у Самбірському районному ТЦК врятував від свавілля воєнкомів запис у телефоні. Якби відеозйомки інциденту не було, співробітників ТЦК взагалі не притягнули б до відповідальності. У приміщення ТЦК не пускають ані адвокатів, ані батьків призовників, зазначав адвокат у сфері військового законодавства Олег Леонтьєв.

Зі злочинами воєнкомів можна було боротися шляхом встановлення камер відеофіксації в приміщеннях ТЦК. Виникає низка запитань: хто займеться відстеженням десяток, якщо не сотень тисяч стрімів із ТЦК і як це узгодити з нормами про військову таємницю, зазначає Фокусу співзасновник ГО "Український Кібер Альянс" Андрій Баранович .

Мобілізаційні заходи віднесено до відомостей, що становлять державну таємницю.

"Технічні рішення не працюють самі по собі. Не можна контролювати те, чим ти не в змозі керувати повністю. Спочатку треба пояснити людям, як мають працювати військкомати і популяризувати гарячу лінію, де можна поскаржитися на порушення", — сказав кіберексперт.

Відеокамери мають певний chilling effect (стримування або перешкоджання законному здійсненню природних і юридичних прав загрозою юридичних санкцій, — ред.), але набагато важливіше розслідувати й усувати наявні порушення, продовжив він.

"Злочини будуть відбуватися за рогом. Як це відбувається з камерами і звичайною злочинністю на вулицях", — пояснив Баранович.

Встановлення реєстраторів у військкоматах можливе за принципом спостереження за роботою відділень поліції, каже Фокусу фахівець із кібербезпеки Кір Важницький.

"Відеореєстратори не транслюють того, що відбувається, за замовчуванням, але в разі розслідування ДБР отримує доступ до опломбованих реєстраторів. Якщо розглянути кейс у Самбірському ТЦК, я впевнений, що знайдеться приміщення, де камер не буде", — підсумував експерт.

"Зустрілися на вулиці — передали гроші": що робити з корупцією в ТЦК

Не так давно Україною прокотилася хвиля гучних корупційних скандалів за участю "діамантових" воєнкомів. У результаті президент Володимир Зеленський вирішив звільнити голів обласних ТЦК.

Незважаючи на це, днями правоохоронці викрили корупційну схему в одному з районних військкоматів Львівської області. Було затримано співробітницю за підозрою в отриманні хабара. Жінка обіцяла "вирішити питання" з мобілізацією.

Розміщення відеокамер у приміщеннях військкоматів не вирішить проблему з корупцією. Частково допоможе системна діджиталізація, упевнений перший заступник голови антикорупційного комітету Верховної Ради України, нардеп Ярослав Юрчишин .

Важливою є електронна фіксація присутності і відсутності співробітників ТЦК на робочому місці та моніторинг стилю їхнього життя. Не менш важливо налагодити систему автоматичного переведення призовників з одного ТЦК в інший під час переїздів, розповів він у бесіді з Фокусом.

"Про факт встановлення камер дізнаються всі працівники. Незаконні дії всередині ТЦК фіксуватимуться. Це непогане рішення щодо підвищення культури взаємодії з мобілізованими. Що стосується антикорупційного контролю, хабарі будуть просто не на камери давати. Зустрілися на вулиці — передали гроші, або знайдуть посередників", — зазначив політик.

Встановлення відеокамер у військкоматах може стати запобіжним заходом для випадків побиття призовників, на зразок ситуації в Самборі, додав Юрчишин.

"Системна діджиталізація здатна знизити корупційні ризики", — підсумував він.

Фокус раніше писав, що статистика покарань воєнкомів за злочини залишається невідомою. Адвокати кажуть, що часто в таких справах підозрювані йдуть на мирову угоду з прокурорами і просять перевести їх на службу на фронті.

Нагадаємо, що до Єдиного державного реєстру призовників і військовозобов'язаних вносять інформацію з баз даних низки міністерств і відомств.