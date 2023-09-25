Разобьют все порты? Почему Одесса стала целью ВС РФ и как прекратить обстрелы

Одессе будет все время грозить опасность массированных ударов в период полномасштабной войны. Российские комплексы "Бастион" бьют из Крыма баллистическими ракетами "Оникс", а в Черном море стоят носители "Калибров". Военные аналитики подсчитали, что армия РФ может выпускать до 80 ракет в месяц.

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Российские войска ночью 25 сентября обстреливали юг Украины — ракеты и иранские дроны летели на Одессу и область. Cилы обороны юга Украины заявили, что по Одесской области ВС РФ выпустили 19 ударных дронов Shahed-136/131, две сверхзвуковые ракеты "Оникс" и 12 ракет морского базирования "Калибр" со сложными траекториями движения.

Знаковым происшествием стало попадание снаряда по зданию Морского вокзала и гостиницы, одной из достопримечательностей Одессы. Пожар потушили, но судя по фотографиям, здание получило сильные повреждения. Украинская сторона отмечает, что привокзальная гостиница несколько лет не работает.

Гостиничный комплекс "Одесса" построили в 2001 году

Гостиничный комплекс "Одесса" (ранее – "Кемпински") построили в 2001 году, он находится на Приморском бульваре.

Российские пропагандисты придумали оправдание удару по гражданскому объекту — в здании гостиницы располагался личный состав ВСУ. Подтверждений этому тезису пока нет.

"Отель на Морском вокзале в Одессе был знаковой и яркой достопримечательностью для каждого, кто хоть раз бывал в нашем городе. Сегодня Россия его уничтожила", — написала пресс-служба ГСЧС в регионе.

Кроме вокзала и отеля, под удар попала припортовая инфраструктура, зернохранилище, складское помещение и частный дом в Одесском районе.

Разгром Черноморского флота и деоккупация Крыма: как прекратить атаки по Одессе

Российская армия продолжит атаковать Одессу с единственной целью — пресечь отгрузку грузов из украинских портов, считает полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

"Чисто террористический шантаж Кремля. Москва продавливает свое участие в зерновой сделке, чтобы вывозили российское зерно и подключили "Россельхозбанк" к платежной системе SWIFT", — пояснил Фокусу эксперт.

Одессе будет угрожать опасность обстрелов до тех пор, пока не уничтожат все пусковые установки. Речь идет о Черноморском флоте, носителях "Калибров" и удачных атаках по Крыму, где стоят береговые ракетные комплексы "Бастион", носители противокорабельных ракет П-800 "Оникс" и БПЛА Shahed.

Если ВС РФ разобьют все порты, то начнут бить по жилым постройкам города и другой инфраструктуре, добавил Свитан.

Тактика одновременного запуска нескольких типов ракет и БПЛА говорит о возможном усилении средств ПВО в Одессе и области, отмечает в диалоге с Фокусом генерал-майор запаса СБУ, военный эксперт Виктор Ягун.

"Россияне вынуждены использовать дорогие баллистические ракеты "Оникс". Расчет идет на то, что Киев перетянет в Одессу комплекс ПВО Patriot. Иностранные корабли россияне не смогут уничтожать, но навредить агросектору обстрелами портов — вполне", — полагает военный.

Есть вероятность, что ВС РФ уничтожат не весь порт, а инфраструктуру, с помощью которой Украина отгружает зерно. Как говорит Ягун, ему известны примеры агрофирм, которые из-за постоянных обстрелов прервали деятельность.

"Одессу не взять, город будут уничтожать"

Россияне продолжат атаковать Одессу и юг Украины по мере накопления боекомплекта, полагает военный аналитик, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

"Пришли к выводу, что Одессу не взять, значит надо уничтожить. Абсолютно понятный ментальный нарратив. Владимир Путин взял прицел на голод в Африке, обстрелы зернохранилищ вписываются в эту концепцию. Африканцы будут решать проблему голода с оружием в руках и движением в Европу", — объяснил эксперт

Москва поставила на конвейер производство "Шахедов", "Калибров", а также ракет Х-101 и Х-47 М2 "Кинжал", совокупные возможности — до 80 ракет в месяц, заключил Черник.

Напомним, спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук ранее сказал о специальном ударе ВС РФ по портовой инфраструктуре в Одессе. Здание Морского вокзала повредили запущенные с Севастополя ракеты П-800 "Оникс".

Фокус ранее писал об атаке ВС РФ Белгород-Днестровскому району Одесской области. Оккупанты повредили объект рекреационной инфраструктуры.