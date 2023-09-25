Розіб'ють усі порти? Чому Одеса стала ціллю ЗС РФ і як припинити обстріли

Одесі весь час загрожуватиме небезпека масованих ударів у період повномасштабної війни. Російські комплекси "Бастіон" б'ють із Криму балістичними ракетами "Онікс", а в Чорному морі стоять носії "Калібрів". Військові аналітики підрахували, що армія РФ може випускати до 80 ракет на місяць.

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Російські війська вночі 25 вересня обстрілювали південь України — ракети та іранські дрони летіли на Одесу та область. Сили оборони півдня України заявили, що по Одеській області ЗС РФ випустили 19 ударних дронів Shahed-136/131, дві надзвукові ракети "Онікс" і 12 ракет морського базування "Калібр" зі складними траєкторіями руху.

Знаковою подією стало влучання снаряда в будівлю Морського вокзалу і готелю, одну з визначних пам'яток Одеси. Пожежу загасили, але судячи з фотографій, будівля зазнала сильних пошкоджень. Українська сторона зазначає, що привокзальний готель кілька років не працює.

Готельний комплекс "Одеса" побудували 2001 року

Готельний комплекс "Одеса" (раніше — "Кемпінські") побудували 2001 року, він розташований на Приморському бульварі.

Російські пропагандисти придумали виправдання удару по цивільному об'єкту — у будівлі готелю розташовувався особовий склад ЗСУ. Підтверджень цій тезі поки що немає.

"Готель на Морському вокзалі в Одесі був знаковою і яскравою пам'яткою для кожного, хто хоч раз бував у нашому місті. Сьогодні Росія його знищила", — написала пресслужба ДСНС у регіоні.

Крім вокзалу і готелю, під удар потрапила припортова інфраструктура, зерносховище, складське приміщення і приватний будинок в Одеському районі.

Розгром Чорноморського флоту і деокупація Криму: як припинити атаки по Одесі

Російська армія продовжить атакувати Одесу з єдиною метою — припинити відвантаження вантажів з українських портів, вважає полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан .

"Чисто терористичний шантаж Кремля. Москва продавлює свою участь у зерновій угоді, щоб вивозили російське зерно і під'єднали "Россельхозбанк" до платіжної системи SWIFT", — пояснив Фокусу експерт.

Одесі загрожуватиме небезпека обстрілів доти, доки не знищать усі пускові установки. Йдеться про Чорноморський флот, носії "Калібрів" і вдалі атаки по Криму, де стоять берегові ракетні комплекси "Бастіон", носії протикорабельних ракет П-800 "Онікс" і БПЛА Shahed.

Якщо ЗС РФ розіб'ють усі порти, то почнуть бити по житлових будівлях міста та іншій інфраструктурі, додав Світан.

Тактика одночасного запуску кількох типів ракет і БПЛА свідчить про можливе посилення засобів ППО в Одесі та області, зазначає в діалозі з Фокусом генерал-майор запасу СБУ, військовий експерт Віктор Ягун .

"Росіяни змушені використовувати дорогі балістичні ракети "Онікс". Розрахунок іде на те, що Київ перетягне в Одесу комплекс ППО Patriot. Іноземні кораблі росіяни не зможуть знищувати, але нашкодити агросектору обстрілами портів — цілком", — вважає військовий.

Є ймовірність, що ЗС РФ знищать не весь порт, а інфраструктуру, за допомогою якої Україна відвантажує зерно. Як каже Ягун, йому відомі приклади агрофірм, які через постійні обстріли перервали діяльність.

"Одесу не взяти, місто знищуватимуть"

Росіяни продовжать атакувати Одесу і південь України в міру накопичення боєкомплекту, вважає військовий аналітик, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

"Прийшли до висновку, що Одесу не взяти, значить треба знищити. Абсолютно зрозумілий ментальний наратив. Володимир Путін узяв приціл на голод в Африці, обстріли зерносховищ вписуються в цю концепцію. Африканці вирішуватимуть проблему голоду зі зброєю в руках і рухом до Європи", — пояснив експерт

Москва поставила на конвеєр виробництво "Шахедів", "Калібрів", а також ракет Х-101 і Х-47 М2 "Кинджал", сукупні можливості — до 80 ракет на місяць, підсумував Черник.

Нагадаємо, спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук раніше сказав про спеціальний удар ЗС РФ по портовій інфраструктурі в Одесі. Будівлю Морського вокзалу пошкодили запущені з Севастополя ракети П-800 "Онікс".

Фокус раніше писав про атаку ЗС РФ Білгород-Дністровського району Одеської області. Окупанти пошкодили об'єкт рекреаційної інфраструктури.