Денег на вооружение в 7 раз больше: Украина готовится к запуску производства оружия

Украина нуждается в увеличении армии дронов до сотни тысяч БПЛА в год. Реализовать это без государственной помощи только за счет донатов сложно. Поэтому 1,5 млрд бюджетных долларов в 2024 году будут направленны на подготовку серийного производства вооружения.

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Правительство Украина планирует выделить в 2024 году полтора миллиарда долларов на производство дронов и ракет большой дальности, о чем заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на Международном форуме оборонных индустрий (DFNC1) в Киеве. Озвученная сумма в семь раз превышает прошлогоднюю.

"Мы запускаем новые производства. Мы расширяем те, которые давали результаты в полномасштабное вторжение. Мы инвестируем в новые технологии и новые разработки. Мы готовы помочь всем, кто производит качественное вооружение для нашей армии", — сказал глава правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский также добавил, что Украина будет производить артиллерийские системы и снаряды калибра 155 мм, которые широко использовались во время войны с Россией, а также создаст первый в мире флот военно-морских дронов.

"Мир видит, на что способны украинские ракеты, технологии и беспилотники. Мы создаем первый в мире флот военно-морских дронов, которые делают российские военные корабли неэффективными и заставляют их скрываться", — сказал Зеленский.

Куда пойдут деньги

По словам директора информационно-консалтинговой компании Defence Express Сергея Згурца, в Украине реализуется несколько государственных программ, связанных с изготовлением ракетного вооружения. Если учесть возрастающие потребности, полтора миллиарда долларов не слишком большая сумма.

"У нас есть несколько государственных программ: ракетостроения, изготовления боеприпасов от 33 мм до 105 мм, направления, связанные с закупкой оружия отечественного производства, изготовление дронов. Есть контракты с западными партнерами, в частности с Польшей, на закупку AHS Krab — польской самоходной гаубицы, это один из самых больших контрактов, который реализует Минобороны на государственные деньги. И я боюсь, что $1,5 млрд это мало", — рассуждает в беседе с Фокусом Згурец.

Эксперт добавляет, что после Международного форума оборонных индустрий, в профессиональных кругах обсуждали необходимость создать специальный экономический режим для стран, которые предлагают оборонную продукцию Украине. Чтобы заинтересовать европейских партнеров, Киеву нужны проекты, которые будут финансироваться за бюджетные деньги.

Сейчас оборонный бюджет Украины, по словам эксперта, формируется за донорские средства США и европейских стран. Потому Киеву нужно искать варианты наполнения фондов. Особенно если учесть, что страна-агрессор, которая ведет войну против Украины, планируют увеличить оборонный бюджет на следующий год на 70%. Известно, что за 18 месяцев войны [с 24 февраля 2022-го по 24 августа 2023-го] военные расходы РФ составили около $167,3 млрд без учета расходов на оборону, не связанных с военными действиями. Из них основная статья расходов — боеприпасы и военное обеспечение армии, на которые РФ потратила $51,34 млрд. Только на обеспечение артиллерии россияне потратили более $9 млрд.

"Надеюсь, компании, которые приехали на Международный форум оборонной индустрии, действительно заинтересовались сотрудничеством с Украиной. Нам нужно показать, что у нас есть деньги. А также обеспечить условия работы. Некоторые иностранные предприятия около 10 лет пытаются что-то сделать, но из-за разных бюрократических и политических причин это не получалось", — рассуждает эксперт.

Представитель Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь добавляет, что Украина должна развивать свои промышленные возможности в кооперации с европейскими странами, так как это жизненно необходимый процесс. Нужно выпускать больше техники по стандартам НАТО. И оборонный форум создал условия, чтобы запустить совместные проекты.

"$1,5 млрд небольшая сумма. Но эти деньги могут пойти на масштабирование проектов, подготовку серийного производства. Когда речь идет об изготовлении дронов, нам нужны не десятки или сотни, а 100-ни тысяч дронов в год. Реализовать это без государственной помощи только за счет донатов сложно. Сейчас удается выполнять [заказы] на несколько десятков тысяч дронов. Если государство присоединиться, это поможет наладить производство. И $1,5 млрд для этого достаточно", — говорит Самусь.

Фокус ранее писал о том, что за время войны от российских ударов в Украине пострадали 37 военных заводов.

Также Фокус рассказывал, что украинские производители на форуме оборонной индустрии подписали с компаниями-партнерами 20 документов, которые открывают новые производства или улучшают существующие сотрудничества.