"Очень успешный": Украина собрала альянс из 38 компаний на форуме в Киеве, — Зеленский (видео)
По словам президента, украинские производители на форуме подписали с компаниями-партнерами 20 документов, которые открывают новые производства или улучшают существующие сотрудничества.
В Киеве состоялся форум оборонный индустрий, на котором Украина смогла сформировать Альянс из 38 компаний-участниц. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 30 сентября.
"Состоялся первый форум оборонных индустрий. Очень успешный", — отметил Зеленский
По словам главы государства, компании представили 19 стран мира, среди которых:
- США;
- Великобритания;
- Германия;
- Швеция;
- Дания;
- Нидерланды;
- Канада;
- Болгария;
- Австралия;
- Бельгия;
- Литва;
- Латвия;
- Эстония;
- Чехия;
- Северная Македония;
- Словакия;
- Испания;
- Хорватия;
- Финляндия.
Также президент заявил, что украинские производители на форуме смогли подписать с компаниями-партнерами 20 документов. С каждым соглашением и меморандумом начинается новое производство или усиление текущего сотрудничества.
"Всего в нашем форуме оборонных индустрий – и это только первый такой форум – приняли участие более 250 компаний, и среди них десятки украинских компаний", — отметил Зеленский.
Он выразил уверенность в том, что Украина станет одной из ключевых мировых изготовителей оружия и оборонных систем. Это потенциал, который начал реализовываться.
Напомним, что на форуме гендиректор компании Baykar Халюк Байрактар заявил, что его компания инвестирует 100 млн долларов в производство дронов в Украине. По его словам, в планах привлечь на работу минимум 300 человек. Производство дронов будет самодостаточным, экологическим и взаимовыгодным для Украины и Турции.