"Дуже успішний": Україна зібрала альянс із 38 компаній на форумі в Києві, — Зеленський (відео)

За словами президента, українські виробники на форумі підписали з компаніями-партнерами 20 документів, які відкривають нові виробництва або покращують наявні співпраці.

Related video

У Києві відбувся форум оборонний індустрій, на якому Україна змогла сформувати Альянс із 38 компаній-учасниць. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 30 вересня.

"Відбувся перший форум оборонних індустрій. Дуже успішний", — зазначив Зеленський

За словами глави держави, компанії представили 19 країн світу, серед яких:

США;

Велика Британія;

Німеччина;

Швеція;

Данія;

Нідерланди;

Канада;

Болгарія;

Австралія;

Бельгія;

Литва;

Латвія;

Естонія;

Чехія;

Північна Македонія;

Словаччина;

Іспанія;

Хорватія;

Фінляндія.

Також президент заявив, що українські виробники на форумі змогли підписати з компаніями-партнерами 20 документів. Із кожною угодою та меморандумом починається нове виробництво або посилення поточної співпраці.

"Загалом у нашому форумі оборонних індустрій — і це тільки перший такий форум — взяли участь понад 250 компаній, і серед них десятки українських компаній", — зазначив Зеленський.

Він висловив упевненість у тому, що Україна стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. Це потенціал, який почав реалізовуватися.

Володимир Зеленський про форум оборонних індустрій у Києві

Нагадаємо, що на форумі гендиректор компанії Baykar Халюк Байрактар заявив, що його компанія інвестує 100 млн доларів у виробництво дронів в Україні. За його словами, у планах залучити на роботу щонайменше 300 осіб. Виробництво дронів буде самодостатнім, екологічним і взаємовигідним для України й Туреччини.