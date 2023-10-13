"Подыгрываем амбициям РФ": не нужно сейчас говорить о глобальной войне, — эксперт (видео)

По словам Евгения Магды, заявления о приближении мировой войны вынуждают Кремль верить в то, что он якобы противостоит один всему миру, однако с точки зрения военно-политического сотрудничества это не так.

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что мир с каждым днем становится все ближе к глобальной войне. Директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии Фокусу высказал свое мнение на этот счет.

По его словам, с одной стороны у украинской разведки есть намного больше данных о войне в Украине, чем у простого народа. Соответственно, представителей ведомства есть возможность проводить более глубокие анализы.

В то же время, Евгений Магда считает, что давать какие-то оценки и называть противостояние мировой войной можно будет лишь после того, как она завершится.

"То есть, по моему мнению, в нынешней ситуации говоря о мировой войне мы подыгрываем амбициям России, потому что она в такой способ якобы показывает, что она способна едва ли не самостоятельно противодействовать всему миру. Но давайте посмотрим объективно: с точки зрения военно-политического сотрудничества с Россией на сегодняшний момент кто сотрудничает? Беларусь? И то, без участия белорусских войск в боевых действиях, но она превратилась в своеобразный тыл для российской агрессии. А кто еще?" — считает Евгений Магда.

Также есть Иран, который поставляет комплектующие и дроны-камикадзе, продолжает директор Института мировой политики, однако более крупных партнеров у Российской Федерации сейчас нет. Даже если говорить про Китай, ведь стратегическое сотрудничество отсутствует.

Возможно это проявится на следующей неделе, когда президент РФ Владимир Путин посетит Китай и проведет переговоры с Си Цзиньпином, однако у эксперта есть большие сомнения по этому поводу.

"Поэтому я все же призвал бы наших политиков и военных делать определенные выводы в оценках и не пытаться показать Россию большей, нежели она есть. По моему мнению это будет для нас больше проблемой, чем успехом", — подытожил Евгений Магда.

Ранее Фокус сообщал, что Третья мировая война уже началась, но западный мир не хочет ее замечать. Одним из признаков стало нападение ХАМАС на территорию Израиля, что может распространить боевые столкновения на более широкие территории.