"Оборонная промышленность возрождается": эксперт о совместном производстве с Западом (видео)

По словам экономического специалиста Андрея Новака, несмотря на войну украинская оборонка возрождается. Западные компании заинтересованы в совместном производстве.

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Несмотря на полномасштабную войну и обстрелы РФ, украинская оборонная промышленность смогла возродиться. Об этом в интервью Фокусу сказал глава благотворительного фонда "Новая Украина" и экономический специалист Андрей Новак.

Сейчас многие иностранные партнеры договариваются с Украиной о совместном производстве образцов вооружения. В частности, Rheinmetall, BAE Systems, Baykar и другие компании уже работают над совместными проектами. Андрей Новак сказал Фокусу, что во время войны оборонный комплекс восстанавливается.

"Исторически, война всегда была толчком для исторического прорыва, скажем так, заставляет поднимать все резервы, активизировать научные решения, чтобы как минимум защитить себя, а максимум — победить врага", — говорит Новак.

Сейчас Украина демонстрирует то же самое, налаженное производство:

беспилотников с радиусом действия на сотни километров;

морских дронов различного типа.

По мнению специалиста, это можно объяснить тем, что Украина имеет уникальный опыт ведения боевых действий, который даже не сравнится с американским или европейским. США участвуют в конфликтах, но масштабы боевых действий разные.

"Производители оружия это заметили, заметили, как украинское оружие побеждает хваленое российское оружие разных направлений: на воздушном, морском и сухопутном. Это вызывает вопрос, как и почему украинское побеждает, а потом делают вывод, что надо налаживать с украинскими предприятиями совместное производство. Украина очевидно имеет какие-то секреты по многим направлениям", — объяснил Фокусу Андрей Новак.

Из последнего — США готовы вместе с Украиной изготавливать системы ПВО на украинской территории. Поэтому после войны сотрудничество может быть еще больше.

Напомним, 20 сентября СМИ писали, как украинская оборонка борется с катастрофической нехваткой людей. Не хватает конструкторов, инженеров и других.