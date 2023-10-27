Аграрии, больницы, транспортные службы: кто попадет в Реестр объектов критической инфраструктуры

В Реестр объектов критической инфраструктуры включают предприятия, нуждающиеся в усиленной защите на случай ракетных атак ВС РФ. Их список постоянно увеличивается. У таких предприятий есть приоритет в вопросах обеспечения электроэнергией на случай блэкаутов, а также возможность бронировать сотрудников от мобилизации.

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Украина готовится к зиме, которая, по словам представителей власти, будет непростой. В первую очередь, из-за угрозы ракетных атак ВС РФ по объектам критической инфраструктуры страны.

Чтобы усилить защиту предприятий, деятельность которых важна для государства, специалисты Госспецсвязи разработали Реестр объектов критической инфраструктуры. Те, кто попадут в базу, получат приоритет в вопросах обеспечения электроэнергией, а также возможность консультации со специалистами по вопросам безопасности и защиты, бронирования сотрудников и организации закупок оборудования, необходимого для усиления защиты, по упрощенной процедуре.

Фокус попросил главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, бригадного генерала Юрия Щиголя рассказать, какие объекты относятся к критической инфраструктуре в военное время и какие меры защиты предприятий предусмотрены в случае ракетных атак ВС РФ.

"Вход" в Реестр через министерства

Чтобы предприятия попали в Реестр критической инфраструктуры, они должны соответствовать критериям, которые определяют социальную, политическую, экономическую, экологическую значимость для обороны страны, безопасности граждан, общества, государства и правопорядка. Эти критерии перечислены в Законе Украины "О критической инфраструктуре" и правительственном постановлении №1109.

В частности, в Реестр вносят объекты, осуществляющие функции по обеспечению жизненно важных национальных интересов, для которых существуют вызовы и угрозы. В случае повреждения таких объектов может быть нанесен значительный вред здоровью населения, социальной сфере, государственному суверенитету, экономике, природным ресурсам общегосударственного и местного значения.

"Речь идет об объектах, которые обеспечивают жизненно важные функции и предоставляют соответствующие услуги. Например, предприятия топливно-энергетического сектора обеспечивают людей теплом и электроэнергией, аграрии – продовольствием, транспортные – обеспечивают сообщением", — объясняет Фокусу Юрий Щиголь.

В общей сложности есть 25 секторов критической инфраструктуры. За каждый из них отвечает соответствующий центральный орган исполнительной власти. Например, Минэнерго — за топливно-энергетический сектор, Минцифры – за цифровые технологии, Госспецсвязи – за защиту информации, Минздрав — за учреждения, которые оказывают медицинскую помощь.

Именно секторальные органы определяют, какие объекты относятся к критической инфраструктуре и присваивают им одну из четырех категорий критичности: от наивысшего до самого низкого уровня.

За Реестр объектов критической инфраструктуры отвечает Администрация Госспецсвязи. Именно они вносят предприятия в базу на основании информации, предоставленной секторальными органами.

"Мы, как уполномоченный орган, имеем право потребовать документы, на основании которых объект предлагают включить в Реестр объектов критической инфраструктуры и инициировать пересмотр установленной категории. В то же время, хочу добавить, что предприятия могут самостоятельно обращаться в секторальные органы с запросом на включение в Реестр критической инфраструктуры. Аграрии, которые этим летом и осенью подвергались массовым обстрелам россиян, интересовались как попасть в Реестр. Это можно сделать только через секторальные органы. В случае аграриев нужно обращаться в Минагрополитику", — продолжает Щиголь.

Паспорт безопасности

После того как предприятие попадает в Реестр объектов критической инфраструктуры, оператор обязан разработать для каждого из них паспорт безопасности. Единого плана, как защитить любой объект от возможных обстрелов и других угроз, нет, так как каждое предприятие имеет разные критические элементы. Например, защитить подстанцию ​​и элеватор с зерном – совершенно разные задачи.

В паспорте безопасности для каждого объекта прописан план действий, как защитить предприятия от различных угроз национального, секторального и объектового уровня. Он обязательно согласовывается соответствующими функциональными органами, а мониторинг состояния защищенности объектов критической инфраструктуры осуществляют и секторальные и функциональные органы.

Так, например, план защиты противодействия кибератакам разрабатывается в соответствии с рекомендациями, утвержденными Департаментом кибербезопасности Администрации Госспецсвязи. А план защиты от воздушной атаки — в соответствии с формами планов защиты и рекомендациями Генштаба.

Операторы могут обращаться за консультациями в уполномоченные органы государственной власти и к специалистам Госспецсвязи.

"Что касается защиты от российских обстрелов ракетами и дронами, то кроме работы огневых групп противовоздушной обороны, важна также пассивная защита. Это и инженерные сооружения, которые должны уменьшать вред от взрывов и осколков, и рассредоточение хранения продовольствия, и оборудование хранилищ для защиты персонала", — отмечает Щиголь.

Эксперты по кибербезопасности в комментарии Фокусу также отметили, что в конкретном Реестре указывают только юридические адреса предприятий, не делая акцента на физическом размещении, а потому он не представляет интереса для разведывательных служб страны-агрессора.

Напомним, по словам министр энергетики Украины Германа Галущенко, любые прогнозы в отношении блэкаутов беспочвенны, а энергетики готовы к любым сценариям.

Фокус также рассказывал, что "ДТЭК Киевские региональные электросети" разработал программу, которая будет управлять графиками отключений электроэнергии и обеспечит равномерное отключение потребителей.