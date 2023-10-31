"Перемирие не будет на пользу": время начинать бои на территории России, — Пономарев (видео)

Российский оппозиционер Илья Пономарев убежден, что Легион "Свобода России" должен освободить часть РФ еще до завершения войны. По его словам, сейчас перемирие в Украине не выгодно никому.

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Российские национальные подразделения могут отбить у Кремля часть территории и разместить там новое правительство. Об этом в комментарии Фокусу 31 октября заявил российский оппозиционер и бывший депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев.

"В конце концов, я считаю, "Легион Свободы" освободит кусок территории РФ, объявит там новое правительство. И это правительство будет признано Украиной, Польшей и другими странами мира как новое российское", — сказал он.

Политик подчеркнул, что проникновение на вражескую территорию и начало активных действий там должны начаться в ближайшее время.

"Это нужно делать сейчас. Потому что если будет существовать определенный мирный договор, то что мы можем после этого сделать? Это будет просто нарушение этого соглашения", — объяснил Пономарев.

По его словам, в целом перемирие между Россией и Украиной "не будет на пользу никому".

"Сначала, конечно, будет какая-то пауза и возможность отдохнуть немного от этой войны. Но потом война возобновится с новой силой, потому что (Владимир, — ред.) Путин никуда не денется", — предположил российский оппозиционер.

Он подчеркнул, что президента РФ поддерживают народ и его элиты. Пономарев убежден, что Путин презентует заключение мира как ожидаемую победу России, а после передышки возобновит нападение на украинские территории.

Комментарий Ильи Пономарева (о боях на территории РФ и перемирии — с 16:19)

Напомним, в Легионе "Свобода России" заявили, что цель добровольцев — полностью изменить власть в РФ. Бойцы убеждены, что смогут "взять Кремль".

Руководитель ГУР Кирилл Буданов предполагал, что рейды другой группировки — "Русского добровольческого корпуса" — на территории России станут еще более масштабными.