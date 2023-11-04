От армии за учебой не спрячешься. Как в Украине будут выслеживать уклонистов в ВУЗах

Отсрочка от мобилизации путем вступления в институты и университеты приобрела массовую форму: число контрактников в этом году в 20 раз превысило довоенные показатели. ВУЗы обогащаются за счет "жаждущих знаний", а ВСУ испытывают недобор. Фокус узнал, как власти будут пресекать серые схемы уклонистов.

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Украинцы массово поступают в ВУЗы, чтобы не попасть на фронт. Самый заметный прирост числа желающих поучиться — в категории старше 30 и 40 лет, говорится в расследовании издания NGL.media.

На платную форму обучения в текущем году поступило до 110 000 мужчин, хотя в прошлом году их было 85 000. Возрастных абитуриентов не пугает цена контрактов: за учебу придется заплатить в среднем 24 тысяч гривен. Условия поступления не сложные, часто хватает собеседования или мотивационного письма.

Нагляднее всего увеличение числа абитуриентов видно на примере Украинского государственного университета железнодорожного транспорта в Харькове. Контрактников в ВУЗе стало больше в 20 раз по сравнению с довоенным 2021 годом, пишут авторы.

Университетам выгодно набирать возрастных студентов, так как за образование они платят и не претендуют на бюджетные места. По оценкам издания, в текущем году украинские ВУЗы получили от них более 2,6 млрд гривен дохода — на миллиард больше, чем за 2022-й.

"Чтобы предотвратить злоупотребления, достаточно уменьшить существующие квоты на платную форму обучения до приемлемых размеров и ввести минимальный отбор контрактников через тестирование или экзамены", — советуют авторы властям и руководству ВУЗов.

Глава подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина считает, что большая часть возрастных студентов хотят избежать мобилизации.

"Если люди поступили — они должны учиться и выполнять образовательную программу. В противном случае они должны быть отчислены. Мы следим за этой ситуацией. Соблазн велик. Все понимают вероятное присутствие коррупционной составляющей", — заметила Гришина.

Экзамены и проверки ВУЗов. Как выследить уклонистов

О выработке механизмов контроля и проверках абитуриентов, мерах и решениях говорить пока рано. Власти анализируют динамику увеличения количества поступивших, объясняет Юлия Гришина Фокусу.

"Следим за ситуацией — не имеется в виду слежка за потенциальными уклонистами. Я как нардеп вместе с помощниками анализирую все моменты. Столь большой всплеск абитуриентов во время войны, скорее всего, обусловлен уклонением от мобилизации. Для нас также в приоритете вопрос качества образования", — подчеркивает политик.

Из-за желания не попасть под волну мобилизации, в учреждениях образования возросли коррупционные риски. Поэтому с руководствами ВУЗов общаются, советуют им быть ответственнее и действовать в пределах компетенций, добавляет нардеп.

"Если мужчины поступили в ВУЗы лишь для уклонения от мобилизации, их надо отчислять. Пока мы считаем количество поступивших, их возраст. Обращаем внимание, насколько процент желающих учиться увеличивается. Никаких действий по отношению к студентам еще не применяли", — заявила она.

Вариантом контроля за уклонистами может быть обязательная сдача единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКЭ). Если студенты его не сдадут, диплом не получают.

"ЕГКЭ ввели по определенным медицинским специальностям. На очереди кибербезопасность, госуправление и право. Вот 30 ноября будет ЕГКЭ по праву, мы увидим качество обучения", — замечает Гришина.

Государственная служба качества образования проверяет качество преподавания в университетах и институтах. ВУЗы, в которых резко выросло число поступающих в возрасте от 30 до 50 лет, могут проверить дополнитело, подытожила она.

Студенты "срывают" мобилизацию?

Оценки всех рисков и угроз проведения всеобщей мобилизации в Украине — это функция Генштаба ВСУ, а не Верховной Рады, говорит Фокусу глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, нардеп Сергей Бабак.

"Образовательный комитет знает такой способ законного уклонения [за счет вступления в ВУЗы]. Мы об этом информировали [военное] руководство", — рассказал депутат.

Комитет Рады не будет ограничивать право украинцев на образование. Если военное руководство сочтет нужным, депутаты инициируют изменения списка имеющих право на отсрочку от мобилизации, дополнил он.

Отметим, что в парламенте появился законопроект, отменяющий отсрочку от мобилизации повторно получающим образование и аспирантам старше 30 лет.

Документ аргументирует ограничения конституционного права человека на образование во время войны, прописанные в статье 53 Основного закона Украины. Статья 64 позволяет ограничивать права человека в условиях военного или чрезвычайного положения, указывают законодатели.

Правда есть небольшое уточнение: в статье 64 говорится, что отдельные ограничения прав и свобод устанавливаются с указанием срока их действия. Нельзя ограничивать права и свободы по статьям 24-29, 40, 47, 51, 52, 55-63. Права на образование среди перечисленных статей нет.

Опрошенные Фокусом адвокаты в сфере военного права утверждали, что власти будут ограничивать конституционные права украинцев соответствующими законами.

"С правовой точки зрения, такие ограничения должны быть приняты лишь в форме закона и большинством голосов, с внесением необходимого положений в Конституцию", — говорил Фокусу адвокат юридической компании RIYAKO & PARTNERS Николай Максимов.

Законопроект об отмене отсрочки от мобилизации, по словам юриста, содержит риск привлечения в ряды ВСУ низкомотивированных людей. Адвокат задается вопросом, почему кадры для армии не ищут среди выпускников военных вузов и кафедр.

"Численность Нацполиции более 130 000 человек, СБУ более 50 000. Может, лучше среди них посмотреть?" — спросил Максимов.

Фокус разбирал вопрос почему правоохранителей, имеющих спецподготовку, не отправляют массово на фронт. По мнению властей, полицейским, Нацгвардии и СБУ нужно защищать тыл.

Если законопроект, о котором говорилось выше, примут в обозримом будущем, студентов старше 30 лет могут отправить на фронт уже после Нового года, отметил адвокат Олег Леонтьев.

Студенты каждые полгода показывают военкомам справку про обучение в ВУЗе на дневной или дуальной форме и получают отсрочку. Поэтому если через полгода человек принесет справку об обучении, а закон уже поменялся, основания для отсрочки аннулируются, заключил юрист.

Напомним, недавно в Шевченковском районе Киева студенты-первокурсники устроили шумную вечеринку в комендантский час. Полиция задержала почти сотню человек.

В Верховной Раде ранее называли вопрос лишения отсрочки от призыва для студентов чувствительным. Недопустим вариант, когда человек неожиданно решил обучаться в совершенно другой сфере во время войны.