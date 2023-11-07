"Сначала идет удар по ПВО": эксперт рассказал об особенностях атаки ВСУ на завод в Керчи (видео)

Силы обороны имели целью — нанести повреждения заводу, чтобы временно вывести его из строя и поразить корабли в доках, чтобы они не могли выполнять свои задачи. С поставленной задачей украинские защитники справились, считает Александр Мусиенко.

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Силы обороны Украины атаковали 2 завода оккупантов в Крыму, чтобы уменьшить доступ врага к ремонту своих судов. Обе атаки имеют схожую тактику. Об этом в интервью Фокусу рассказал руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, в оккупированном Крыму есть два подобных предприятия — Севастопольский судоремонтный и Керченский судостроительный заводы. Они способны выполнять серйонзные ремонты по исправлению недостатков и повреждений, которые могли получить суда РФ в результате боевых действий, а также способны проводить средние и мелкие ремонты кораблей, катеров и тому подобное.

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"Это серьезные возможности врага, который оккупировав Крым, получил доступ к этим заводам, кое-что там отремонтировал, чтобы иметь возможность обслуживать потребности своего флота. Сначала был удар по Севастопольскому заводу, где были повреждены подводная лодка и десантный корабль, а также сам завод. Для того, чтобы уменьшить доступ врага к ремонту своих судов украинские силы и наносят удар. Следующей стала Керчь", — сказал Мусиенко.

Эксперт отметил, что Силы обороны имеют целью — нанести повреждения непосредственно самому заводу, чтобы он не мог выполнять свое функциональное назначение в течение определенного времени. Вторая цель — повреждение кораблей, которые находятся там в доках, чтобы они не могли выполнять свои задачи.

"Можем сказать, что есть сходства во время прошлых атак, так и сейчас. Сначала идет атака по средствам ПВО. В данном случае был поражен ЗРК С-300, который используется РФ. Также перед поражением завода в Севастополе был уничтожен ЗРК С-400. На этот раз работали Воздушные силы и использовали ракету ЅСALP. Цели удалось достичь", — сказал Александр Мусиенко.

Он отметил мужество и опытность украинских пилотов, которые осуществляли эти атаки, поскольку они делались с большими рисками.

"Надо понимать не то, что надо подходить самолетами с целью запуска ракеты к линии боевого соприкосновения, или ее даже пересекать", — сказал эксперт.

Напомним, что Завод "Залив", на котором достраивали малый ракетный корабль "Аскольд", должен был прикрываться многоэшелонированной системой ПВО. Однако это не спасло предприятие и корабль от поражения.

Ранее сообщалось, что 4 ноября украинская разведка сообщила о том, что во время ракетной атаки по оккупированной Керчи удалось поразить малый ракетный корабль, строившийся на судостроительном заводе "Залив".