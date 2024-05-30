Страны Запада обсуждают снятие ограничений для Украины бить их оружием по территории РФ

Франция, США и Германия дали понять, что не против того, чтобы Украина наносила удары по ракетным установкам на территории РФ,

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Западные лидеры обсуждают снятие ограничений на нанесение Украиной ударов по территории России. Об этом сообщает немецкое издание BILD.

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон 28 мая заявил, что считает необходимым разрешить Силам обороны Украины наносить удары по военным объектам РФ, откуда выпускаются ракеты по территории Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не имеет юридических возражений относительно таких действий Украины, но не был таким категоричным как Эмманюэль Макрон.

"Она (Украина — ред.) подверглась нападению и имеет право защищаться. Существуют правила, которые гласят, что это всегда должно быть в рамках международного права", — сказал канцлер.

Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт 29 мая на вопрос о возможном применении немецкого оружия на территории РФ заявил, что договоренности с Украиной по этому поводу "конфиденциальны".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время визита в Молдову, что Соединенные Штаты с начала войны адаптировали свою поддержку Украины и она претерпела определенные изменения.

"Я уверен, что мы будем продолжать это делать", — сказал Блинкен.

После визита в Киев он намекнул, что США не возражают, если Украина сможет наносить удары по ракетным установкам и артиллерии на российской территории.

Напомним, что США заявили, что не поддерживают удары по российским системам загоризонтного обнаружения, которые входят в систему ядерной безопасности России и не используются на российско-украинской войне.