Країни Заходу обговорюють зняття обмежень для України бити їхньою зброєю по території РФ

Франція, США та Німеччина дали зрозуміти, що не проти того, якби Україна завдавала ударів по ракетних установках на території РФ,

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Західні лідери обговорюють зняття обмежень на завдання Україною ударів по території Росії. Про це повідомляє німецьке видання BILD.

Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон 28 травня заявив, що вважає за необхідне дозволити Силам оборони України завдавати ударів по військових об'єктах РФ, звідки випускаються ракети по території України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не має юридичних заперечень щодо таких дій України, але не був таким категоричним як Емманюель Макрон.

"Вона (Україна — ред.) зазнала нападу і має право захищатися. Існують правила, які свідчать, що це завжди має бути в рамках міжнародного права", — сказав канцлер.

Прессекретар уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт 29 травня на питання про можливе застосування німецької зброї на території РФ заявив, що домовленості з Україною з цього приводу "конфіденційні".

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив під час візиту до Молдови, що Сполучені Штати від початку війни адаптували свою підтримку України і вона зазнала певних змін.

"Я впевнений, що ми продовжуватимемо це робити", — сказав Блінкен.

Після візиту до Києва він натякнув, що США не заперечують, якщо Україна зможе завдавати ударів по ракетних установках і артилерії на російській території.

Нагадаємо, що США заявили, що не підтримують удари по російських системах загоризонтного виявлення, які входять у систему ядерної безпеки Росії та не використовуються на російсько-українській війні.