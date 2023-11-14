Путина ждет крах, Трамп не будет говорить на равных: F-16 повлияют на ход боев на юге (видео)

По словам директора сети новых геополитических исследований Михаила Самуся, российский аналог американских авиабомб JDAM мешает Украине формировать плацдарм для дальнейшего контрнаступления и в Херсонской, и Запорожской областях.

Related video

Не нашлось бы ни одного натовского генерала, который бы начал проводить наступательные операции, подобные тем, которые ведет ВСУ, без превосходства в воздухе. Об этом в эксклюзивном интервью Фокусу заявил директор сети новых геополитических исследований Михаил Самусь.

"Украинские генералы не могли ждать, у нас была дилемма: или ждать появления F-16 или дальнобойных ATACMS и концентрации сил ПВО, чтобы нейтрализовать российскую авиацию <…> но если бы ждали, думаю, россияне выстроили бы на Запорожском направлении еще несколько линий обороны, посадили бы туда еще 100 тыс. личного состава, и затем было бы очень сложно это все сломить", — отметил Самусь.

Если бы ВСУ ждали еще, на левобережье Херсонской области было бы то же, что сейчас в Запорожской. Но сейчас на оккупированных территориях Херсонской области линии обороны намного слабее, если сравнивать с подконтрольной РФ частью Запорожья.

Проблема КАБов

По словам аналитика, украинскому контрнаступлению многое удалось, но результат все же не тот, на который рассчитывали, о чем говорит главком Валерий Залужный.

"Но в основном это из-за того, что у нас не было превосходства в воздухе, а у россиян оно было. То есть массовое использование КАБов, то есть корректируемых авиабомб. Это, в принципе, российский аналог американских JDAM — обычных авиабомб, которые доукомплектуются, то есть они, по сути, могут летать", — отметил он, добавив, что перед ударом бомба может пролететь 50-60 км с управлением GPS. Другими словам, это высокоточное дальнобойное оружие.

"Без авиации, которая бы могла сбивать российскую на расстоянии 70-80-100 км, россияне могут подойти за 50 км от линии фронта и сбросить эти авиабомбы, которые бьют по украинским построениям, по инфраструктуре, по гражданским объектам", — добавил эксперт.

Эти авиабомбы ВС РФ применяют и в Херсонской области, где ВСУ формируют плацдармы для дальнейшего контрнаступления.

Контрнаступление ВСУ 2024

"Для нас F-16 должны стать геймченджером, то есть изменить, по сути, все. Украина получает превосходство в воздухе и сможет противостоять российской авиации", — уточнил эксперт, отметив, что такое развитие событий позволит реализовать планы, составленные в 2023 году — относительно Токмакского направления и левобережья Херсонской области.

На 2024 год командование ВСУ планирует разрезать российский сухопутный коридор с Крымом. А затем провести две разные операции — первая блокада полуострова (с нанесением ударов по флоту и прочим военным объектам), и затем должна последовать наземная операция.

Но на Донбассе блокировать российскую группировку не представляется возможным. В силу большой протяженности границы с РФ должны быть постепенные операции с продвижением, но это будут уже не экзистенциальные операции, поскольку умирать на Донбассе после деоккупации Крыма для РФ не будет смысла, отметил аналитик.

Михаил Самусь — о планах ВСУ на 2024 год, КАБ-500 и F-16

"Возможно, они будут там пробовать пояс себе оставить возле границы. Но для Путина это будет уже крах, и никакой Трамп с ним уже не будет разговаривать на равных. Он будет видеть, что это человек лузер, и с ним нет смысла ни о чем говорить", — резюмировал Михаил Самусь.

Напомним, что британский аналитик Шон Белл заявил, что Украина перевернула конвенциональную войну с ног на голову: страна без флота постепенно уничтожает большой флот другой страны.

Также сообщалось, что в Минобороны стремятся к тому, чтобы 100% обеспечения ВСУ было украинского производства.