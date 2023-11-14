В Минобороны хотят, чтобы 100% обеспечения ВСУ было украинского производства: подробности

В оборонном ведомстве отметили, что украинские бизнесмены выразили готовность полностью взять на себя обеспечение тыловых потребностей армии.

Related video

В Министерстве обороны Украины планируют полностью перевести Вооруженные силы на обеспечение товарами украинского производства. Об этом сказал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков 14 ноября.

Дмитрий Клименков сообщил, что оборонное ведомство работает над тем, чтобы поставляемые украинским военным бронежилеты, каски, тактическое снаряжение, одежда и питание производились на территории Украины.

Важно

"Мы не в СССР": в СНБО объяснили, почему в Украине никогда не будет перехода на "военные рельсы"

Чиновник также подчеркнул, что главным критерием остается качество и конкурентная цена.

В Минобороны отметили, что с этой целью была инициирована встреча с украинскими бизнесменами, чьи компании занимаются поставками товаров для военных.

Сообщается, что бизнесмены выразили готовность полностью взять на себя обеспечение тыловых потребностей ВСУ. На встрече также обсуждались форматы сотрудничества бизнеса с государством, при которых предприятия могли бы планировать расходы под заказ Минобороны.

В украинском оборонном ведомстве отметили, что в следующем году обеспечивать военных одеждой, питанием, горюче-смазочными материалами, бронежилетами, касками и тактическим снаряжением будет заниматься "Агентство закупок в сфере обороны".

Напомним, 10 ноября народные депутаты Украины приняли бюджет на 2024 год. В нем предусмотрено 1 165,05 млрд гривен на оборону, что равно 15,2% ВВП Украины. Самой большой статьей расходов является содержание военных ВСУ и Государственной специальной службы транспорта.

Ранее, 8 ноября, в Министерстве обороны Украины предложили упростить процедуру закупки "гражданских дронов". Речь идет о БПЛА DJI и Autel, FPV-коптеры, которые классифицируются как дроны тактического уровня.